29 октября 2025, с 16:00 до 18:00

Приглашаем вас на обучение по умному дому Sber и AtlasDesign Smart!

Где: в шоурумах Sber и Systeme Electric — в Москве и Санкт-Петербурге

Когда: Выберите любую удобную дату из трех:

24.09 с 16:00 до 18:00

с 16:00 до 18:00 29.10 с 16:00 до 18:00

с 16:00 до 18:00 26.11 с 16:00 до 18:00

Что вас ждет:

Разберёмся, зачем нужен умный дом и как о нем рассказать

Изучим устройства AtlasDesign Smart и возможности системы со сценариями

Изучим управление через приложение и голосового помощника

Разберёмся как сделать проект - с чего начать, как установить и настроить - получим все необходимые инструменты для проекта

Участие бесплатное, необходима регистрация.

Москва: ул. Нижняя Сыромятническая 10, стр.9, шоурум дизайнерскойэлектрики Systeme Electric

Регистрация в Москве

Санкт-Петербург: ул. Уральская 1м, шоурум Умный дом Sber