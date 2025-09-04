Systeme Electric на форуме ЦОД

3 и 4 сентября в Москве пройдет юбилейный 20-й форум ЦОД — крупнейшее экспертное мероприятие для тех, чья деятельность связана с центрами обработки данных.

В этом году форум пройдет в 2-дневном формате, а это значит, что у вас будет в 2 раза больше возможностей познакомиться со всем спектром оборудования Systeme Electric для дата-центров:

Серверные шкафы Uniprom Rack

Uniprom Rack PDU - стоечные блоки распределения питания

Systeme Botz - устройство мониторинга и автоматизации машинных залов

Новые полностью локализованные ИБП - приходите, чтобы увидеть вживую

Частотные преобразователи SystemeVar

Панели оператора SystemeHMI

ПЛК для диспетчеризации и автоматизации инженерных систем SystemePLC

Силовое оборудование и щитовая индикация SystemePact

Решения по беспроводному контролю температуры SystemeMeters TM

Решения по беспроводному контролю энергии SystemeMeters Tag

Шинопровод SystemeLine B

Российское ПО для автоматизации и диспетчеризации ЦОД, зданий и промышленности SystemePlatform

Не забудьте заранее включить в свой календарь выступления наших спикеров:

3 сентября:

«От глобального к локальному: вектор развития продуктового предложения Systeme Electric для ЦОДа» (Пленарное заседание). Спикер — Роман Шмаков, Первый заместитель генерального директора по рынку «ИТ-решения».

4 сентября:

«Развитие локального продуктового предложения Systeme Electric для энергоснабжения ЦОДов» (Секция «Электрические системы»). Спикер- Алексей Соловьев, Технический директор управления по рынку «ИТ-решения». «ЦОД в эпоху ИИ: вызовы, тренды, возможности» (Секция «Будущее ЦОД. ИИ»).Спикер — Игорь Холопов, директор по маркетингу управления по рынку «ИТ-решения».

Место проведения — Москва, Radisson Slavyanskaya Hotel & Business Center.