Systeme Electric примет участие в «Дизайн-выставке»

4-6 сентября в Москве пройдет ежегодное мероприятие «Дизайн-выставка», на которой будут представлены современные разработки в области промышленного дизайна.

Компания Systeme Electric примет участие в выставке на стенде В5, где будут представлены новые решения в области электротехнической продукции.

Организаторы выставки сообщили, что для посетителей предусмотрена возможность приобретения билетов на сайте мероприятия. В том числе предусмотрен промокод DESIGNEXPO, который позволяет получить скидку на покупку билета.

Примечание: Компания выступает как участник выставки; информация о билетах и промокодах предоставлена организаторами.