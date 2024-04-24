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Вебинар технического центра Merlion: «Портфолио ИБП Systeme Electric: накопленный опыт APC и инновационные подходы»

24 апреля 2024, 11:00

Уважаемые партнеры!

Приглашаем технических специалистов и заказчиков на вебинар компании Systeme Electric, на котором будет рассказано о линейках ИБП. Вы узнаете о новинках, ключевых характеристиках и возможностях оборудования, предлагаемого этим производителем, а также сможете задать вопросы напрямую вендору.

Программа вебинара: 

  • обзор продуктовой линейки;
  • линейно-интерактивные ИБП;
  • однофазные онлайн-ИБП; 
  • трехфазные ИБП;
  • модульные ИБП;
  • аккумуляторы;
  • блоки распределения питания;
  • серверные стойки;
  • системы охлаждения для серверных и ЦОД.

Спикеры:

  • Дмитрий Ведерников, системный инженер Systeme Electric.
  • Игорь Обухов, ведущий инженер группы поддержки продаж инженерных систем, Merlion.

До встречи на вебинаре!