Вебинар технического центра Merlion: «Портфолио ИБП Systeme Electric: накопленный опыт APC и инновационные подходы»

Уважаемые партнеры!
Приглашаем технических специалистов и заказчиков на вебинар компании Systeme Electric, на котором будет рассказано о линейках ИБП. Вы узнаете о новинках, ключевых характеристиках и возможностях оборудования, предлагаемого этим производителем, а также сможете задать вопросы напрямую вендору.
Программа вебинара:
- обзор продуктовой линейки;
- линейно-интерактивные ИБП;
- однофазные онлайн-ИБП;
- трехфазные ИБП;
- модульные ИБП;
- аккумуляторы;
- блоки распределения питания;
- серверные стойки;
- системы охлаждения для серверных и ЦОД.
Спикеры:
- Дмитрий Ведерников, системный инженер Systeme Electric.
- Игорь Обухов, ведущий инженер группы поддержки продаж инженерных систем, Merlion.
До встречи на вебинаре!