Вебинар технического центра Merlion: «Портфолио ИБП Systeme Electric: накопленный опыт APC и инновационные подходы»

Уважаемые партнеры!

Приглашаем технических специалистов и заказчиков на вебинар компании Systeme Electric, на котором будет рассказано о линейках ИБП. Вы узнаете о новинках, ключевых характеристиках и возможностях оборудования, предлагаемого этим производителем, а также сможете задать вопросы напрямую вендору.

Программа вебинара:

обзор продуктовой линейки;

линейно-интерактивные ИБП;

однофазные онлайн-ИБП;

трехфазные ИБП;

модульные ИБП;

аккумуляторы;

блоки распределения питания;

серверные стойки;

системы охлаждения для серверных и ЦОД.

Спикеры:

Дмитрий Ведерников, системный инженер Systeme Electric.

Игорь Обухов, ведущий инженер группы поддержки продаж инженерных систем, Merlion.

До встречи на вебинаре!