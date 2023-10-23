Интегрированная Система Менеджмента группы компаний «Систэм Электрик» сертифицирована в соответствии с требованиями международных стандартов качества охраны труда и экологии

«Систэм Электрик» (Systeme Electric), российский производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, получил сертификаты соответствия требованиям международных стандартов качества, охраны труда и экологии.

Документы выданы сертификационным органом Inspect (Турция), аккредитованным Международной службой аккредитации IAS (International Accreditation Service), признанной Международным форумом по аккредитации IAF (International Accreditation Forum).

Все предприятия группы компаний – АО «Систэм Электрик», СЭЗЭМ, «Потенциал», НТЦ «Механотроника» – и Центр инноваций «Систэм Софт» подтвердили соответствие требованиям ISO 9001:2015 «Система менеджмента качества», ISO 14001:2015 «Система экологического менеджмента» и ISO 45001:2018 «Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда».

«Систэм Электрик» обеспечивает высокое качество продукции, основанной на российских разработках, следуя лучшим мировым стандартам. В рамках реализации стратегии развития компания инвестирует более 2 млрд рублей в дальнейшую локализацию, совершенствование производственных процессов и расширение ассортимента.