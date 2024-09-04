Как выбрать и установить автоматический выключатель

В этой статье:
- Что такое автоматический выключатель?
- Параметры и типы автоматических выключателей
- Схема подключения автоматов
- Как выбрать автоматический выключатель?
- Монтаж автомата
- Распространенные ошибки при подключении автоматов
Автоматический выключатель (АВ) — коммутационный аппарат, предназначенный для защиты сети от токов короткого замыкания (КЗ) и перегрузки. Он является обязательным элементом электрической цепи и устанавливается в щитках домов и квартир, а также в помещениях любого другого назначения. Дешевый, неисправный или неправильно установленный прибор может привести к пожару. Давайте разберемся, как работает защитный автомат и с какими сложностями можно столкнуться при его выборе и установке.
Что такое автоматический выключатель?
Основная функция АВ — автоматическое обесточивание цепи при перегрузке и в случае КЗ. Короткое замыкание — это резкий скачок тока, вызванный замыканием одной фазы на другую. Перегрузка же возникает при слишком высокой нагрузочной мощности, т.е. при подключении к цепи оборудования, мощность которого превышает предел нагрузки сети. Это вероятно, например, при включении в один удлинитель одновременно стиральной машины, холодильника и обогревателя.
Прибор используется и для ручного обесточивания линии. Это необходимо, например, при ремонте проводки или электрической техники, а также при длительном отсутствии жильцов.
Наличие автоматического выключателя в электрической сети регламентировано требованиями ПУЭ. Требования к аппаратам защиты сети до 1 кВ указаны в п. 3.1.3-3.1.20 (7-е издание).
Рассмотрим принцип работы и устройство автоматического выключателя с комбинированным (электромагнитным и тепловым) расцепителем — именно такая модель устанавливается в квартирах и домах для комплексной защиты от аварийных состояний.
Электромагнитный расцепитель — катушка с сердечником на пружине. Он мгновенно размыкает цепь при возникновении токов короткого замыкания. При работе сети в штатном режиме ток проходит по катушке и создает электромагнитное поле, втягивающее сердечник в катушку. При коротком замыкании ток резко возрастает и увеличивает силу электромагнитного поля. В результате сердечник преодолевает сопротивление пружины и автоматически отключает подвижный контакт прибора, прекращая подачу электроэнергии в сеть.
Ток короткого замыкания превышает номинал в несколько раз, а размыкание клемм автомата под нагрузкой вызывает горение дуги. Это опасно как для самого прибора, так и для всей электропроводки. Специально для предупреждения опасных последствий в АВ предусмотрена дугогасящая камера. Она буквально разрывает дугу с помощью специальных равноудаленных друг от друга медных пластин, в результате чего дуга затухает и не приносит вреда прибору. Контакты автомата имеют дополнительную защиту от токов КЗ — они изготовлены из специального металлического сплава, стойкого к разрушению и разбрызгиванию при высоких температурах.
Тепловой расцепитель — биметаллическая пластина. Она предназначена для защиты от длительных токов перегрузки. При прохождении сверхтока по тепловому расцепителю пластина начинает нагреваться. Одна ее часть расширяется быстрее другой, в результате чего пластина искривляется, давит на рычаг отключения и размыкает подвижный контакт. Чем выше ток нагрузки, тем быстрее срабатывает расцепитель. Скорость реагирования автомата на превышение нагрузочной мощности указана в п. 9.10.2. ГОСТ Р 50353-2010.
Параметры и типы автоматических выключателей
Основные характеристики АВ:
- Номинальный ток. Максимально допустимый ток, при котором АВ работает без срабатывания. В быту наиболее распространены модели с номиналом 6/10/16/25/32/40/63 ампера (А).
- Номинальное напряжение. Максимальное напряжение, которое обеспечивает стабильную работу прибора.
- Предельная отключающая способность (ПКС). Ток КЗ, при котором прибор срабатывает без потери функциональности.
- Времятоковая характеристика (ВТХ). Определяет величину тока, при котором происходит срабатывание.
Типы автоматов по количеству полюсов:
- однополюсные (1P) — используются в быту для выключения отдельных фаз или всей осветительной системы;
- двухполюсные (2P) — оптимальный вариант вводного автомата для квартир, полностью отключают однофазную нагрузку (фазу и нейтраль);
- трехполюсные (3P) — устанавливаются в частных домах, которые подключены к трехфазной сети;
- четырехполюсные (4P) — применяются преимущественно на вводе трехфазных распределительных устройств для трехфазных сетей с заземлением TN-S.
Еще одна характеристика автомата — класс токоограничения, определяющий скорость реакции на возникновения тока КЗ. Прибор 1 класса срабатывает через 10 мс, 2 класса — 2-6 мс, 3 класса — 3 мс. Большинство современных автоматических выключателей имеет 3 класс токоограничения, что обеспечивает наиболее надежную защиту электропроводки и домашней техники при коротком замыкании.
Схема подключения автоматов
В схеме подключения цепи присутствуют два вида автомата — вводной и линейный. Их основное отличие заключается в значении номинального тока. Вводной автомат устанавливается в подъездном щитке и считается второй ступенью защиты электропроводки, а линейный — первой. Соответственно, при возникновении критической ситуации сначала должен сработать линейный автомат.
Вводной автомат может быть только один. Количество линейных автоматов в щитке определяется нуждами жильцов и мощностью используемой домашней техники.
Электрические приборы в доме нужно разбить на группы по мощности. Потребители для розеток должны быть распределены как можно более равномерно — это упростит подбор автоматов. К отдельному АВ следует подключать холодильники, электрические плиты и стиральные машины. Во многих домах все источники света подключаются к одному линейному автомату в щите, а розеточная сеть к другим — это позволяет без проблем отключать технику на период ремонтных работ, сохраняя при этом освещение.
Дополнительно в щитке присутствуют устройства защитного отключения (УЗО), счетчик электроэнергии, реле контроля напряжения и фаз, ограничители мощности и другие приборы. При установке дифавтомата в автоматическом выключателе нет необходимости, он уже предусмотрен в дифавтомате, АВ может устанавливаться только на отдельную линию. Правильно подобранный комплекс устройств обеспечивает полную безопасность жильцов.
Как выбрать автоматический выключатель?
Автомат подбирается в соответствии с сечением провода, который подключается после автомата. Сечение кабеля, в свою очередь, зависит от мощности нагрузки в розетке. Следовательно, для подбора автоматического выключателя необходимо установить количество и мощность группы присоединяемых к линии приборов.
Проведем расчет суммарной мощности (Pсумм) при номинальном напряжении (Uном) 220 Вт. Например, для защиты розетки с тремя приборами мощностью 2 кВт, 3 кВт и 100 Вт номинальный ток автоматического выключателя (I) АВ будет равен:
Следующий этап — выбор сечения кабеля. Это производится в соответствии с представленной в ПУЭ таблицей 1.3.4 (издание 7). Для питания электроприборов с подсчитанным номинальным током оптимален двухжильный кабель сечением 2 мм2.
В нашем случае подойдет однофазный автомат со стандартным номиналом 25 ампер, например, модель из серии City9 Set от Systeme Electric. Брать прибор с большим запасом тока не стоит — это увеличит время срабатывания при перегрузке и может привести к перегреву электропроводки.
Важно: номинальный ток автоматического выключателя должен быть больше тока нагрузки, а ток кабеля — больше тока автомата.
Что касается ВТХ, то для домов и квартир с однофазной сетью лучше подключать автоматы категории B. Они срабатывают при превышении тока в 3-5 раз. Если же в жилье установлено большое количество электроприборов с высоким пусковым током, то на отдельные розетки рекомендуется установить АВ категории C. Они отключают свет по достижении током величины, превышающей номинал в 5-10 раз. Выбор автомата с времятоковой характеристикой B в этом случае нецелесообразен, т.к. он может срабатывать в случае одновременного включения нескольких мощных приборов с электродвигателями в сети, например, холодильника, кондиционера и микроволновки. Автоматы категории D применяются только на производственных предприятиях.
Если в случае КЗ или перегрузки сработал автомат в подъезде или в распределительном щите на опоре возле дома, а не в квартире, значит, параметры устройства были подобраны неправильно. Первым должно срабатывать устройство, находящееся ближе к месту перегрузки.
Монтаж автомата
Для монтажа потребуются обычные и индикаторные отвертки, плоскогубцы, кусачки или другой инструмент для резки кабеля, стриппер для удаления изоляции. При работе с многожильным кабелем необходим кримпер.
В первую очередь отключаем электрическую энергию во вводном щитке. Т.е. для отключения света в квартире необходимо выключить свой автомат в подъезде. Убедиться в отсутствии электричества можно с помощью мультиметра или индикаторной отвертки.
Этапы выполнения работ:
- Установка автомата на посадочную панель с DIN-рейкой.
- Зачистка вводных и выходных жил на 8-10 мм.
- Подводка проводов. Они должны располагаться свободно, без натяжки.
- Подключение вводных ноля (синий провод) и фазы (черный провод) в два верхних зажима. У двухполюсных выключателей слева находится фаза, справа — ноль.
- Фиксация выходных нуля и фазы в нижние отверстия.
- Проверка подключения на надежность — при шевелении провода должны остаться на месте, в противном случае контакт нужно подтянуть.
- Возобновление подачи электричества и проверка работоспособности автомата.
Для тестирования АВ следует подключить и запустить присоединенную к электропроводке технику, а затем проверить наличие напряжения на верхних и нижних клеммах.
Нюансы, которые нужно учесть при установке автомата:
- Провода не следует перегибать. Готовая линия должна иметь как можно меньше изгибов с максимальным уклоном 90°. Это же правило распространяется на всю проводку дома.
- Подключить фазу можно с помощью гребенки — шины с необходимым количеством полюсов.
- Многожильные провода перед заведением в клемму нужно зафиксировать наконечником НШВИ и обжать кримпером.
Некоторые автоматические выключатели более удобны в монтаже за счет возможности двухсторонней установки. Такие есть в серии City9 Set. За счет вариативности пространственного положения их можно подключать в небольшие щитки.
Распространенные ошибки при подключении автоматов
Давайте разберем, какие ошибки чаще всего встречаются при монтаже автомата и как их избежать:
- Завод питающего провода снизу. Здесь все просто — на самих приборах есть схема, на которой указано, что неподвижный контакт нужно подключать сверху. Кроме того, заведение провода снизу запрещено по ПУЭ.
- Слишком сильная фиксация контактов винтом. Это может привести к повреждению жил кабеля и корпуса автоматического выключателя. Сила зажима должна быть умеренной — достаточной для надежного крепления, но не более того.
- Неправильное соединение проводников. Фаза должна быть подключена под фазой, а ноль — под нулем. Для удобства монтажа провода маркируются цветом.
- Замена одного двухполюсного автомата двумя однополюсными. Фазу и ноль нельзя разъединять отдельно.
- Некачественная зачистка провода. Остатки изоляции ухудшают качество контакта, влекут за собой его нагрев и повышают риск воспламенения. Провод должен быть зачищен ровно настолько, насколько требуют этого особенности соединения.
От правильности выбора и монтажа автоматических выключателей зависит безопасность электрической цепи. Если в ходе подбора устройства остаются сомнения, лучше доверить свой выбор профессиональным электрикам. Наши специалисты всегда готовы поделиться своим опытом и помочь выбрать прибор, полностью соответствующий параметрам домашней электрической сети.