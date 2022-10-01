Купив бизнес Schneider Electric, россияне тут же создали отечественную платформу на замену его продуктов

«Систэм Электрик» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) после выкупа российского бизнеса у Schneider Electric сохранила несколько производственных площадок и экспертизу по разработке программного обеспечения. По состоянию на октябрь 2022 года компания создала российскую платформу, позволяющую заменить ряд программных продуктов Schneider Electric, и вывела её на рынок под собственным брендом, а также наметила план по дальнейшей разработке собственных программных решений. Об этом рассказали TAdviser в «Систэм Электрик» в конце октября.



Schneider Electric, напомним, в начале июля подписала обязывающее соглашение о продаже компании Schneider Electric в России местному руководству. У АО «Систэм Электрик», в которое было переименовано АО «Шнейдер Электрик» после сделки, в ЕГРЮЛ конечные владельцы не указаны. А ООО ГК «Систэм Электрик», образованное в июне 2022 года, на 51% принадлежит Алексею Кашаеву, который до недавнего времени являлся президентом Schneider Electric в России и СНГ. Он же теперь гендиректор и в АО «Систэм Электрик», и в ГК «Систэм Электрик».



По 9,8% ГК «Систэм Электрик» владеют другие бывшие топ-менеджеры Schneider Electric в России и СНГ: Армен Бадалов (был вице-президентом по стратегии, инновациям и региональному развитию), Дмитрий Курпеков (был вице-президентом по HR), Николай Ладыгин (был вице-президентом по направлениям «Проекты через партнеров» и «Цифровые здания и энергетика»), Елена Полозкова (была финдиректором) и Роман Шмаков (был вице-президентом подразделения Secure Power).



Один из первых выведенных на рынок продуктов – программный комплекс Systeme Platform, «полностью российское ПО» для автоматизации объектов промышленного и гражданского назначения. Оно является аналогом Aveva Platform (у Schneider Electric контроль в разработчике Aveva) и, по уверению «Систэм Электрик», позволит заказчикам осуществить бесшовный переход с продуктов Aveva и Schneider Electric.



Продукты Aveva в России используют многие крупные предприятия. В открытых источниках есть информация об их применении в том числе в таких компаниях, как «Газпром», «Лукойл», «ВНИПИнефть» (входит в НК «Роснефть»), «Сибур», ММК и др. В 2018 году гендиректор Aveva в России и СНГ Алексей Лебедев в интервью TAdviser утверждал, что в таких компаниях, как «Газпром» и «Лукойл», решения Aveva заменить нечем.



С помощью Systeme Platform, говорят в «Систэм Электрик», можно заменить классические программные продукты Schneider Electric, применяемые на российских промышленных предприятиях и объектах критической инфраструктуры:

EcoStruxure Power Operation,

EcoStruxure Power Monitoring Expert,

EcoStruxure PME,

Vijeo Designer,

EcoStruxure Machine SCADA Expert,

Aveva Intouch,

Aveva Edge,

Aveva Plant SCADA,

EcoStruxure Geo SCADA Expert,

Aveva System Platform,

Aveva Historian,

EcoStruxure Building Operation.

Разработчик уверяет, что Systeme Platform позволит предприятиям продолжить эффективно использовать ранее установленные зарубежные технические решения, и при этом быстро осуществить полноценное импортозамещение без остановки техпроцессов.



В компании называют Systeme Platform «отечественной разработкой, созданной с учётом особенностей российского рынка, на основе международной экспертизы» команды «Систэм Электрик».



Такое быстрое появление аналога платформы вызывает вопросы о происхождении её кода. Разработчики заявили TAdviser, что Systeme Electric не покупала права на продукты Aveva, платформа была создана «Систэм Электрик» «в стратегическом сотрудничестве с российскими ИТ-компаниями с использованием лучших международных практик и накопленного опыта российской команды Schneider Electric по разработке и развертыванию классических программных продуктов Aveva».



В условиях ограничений на закупку иностранного ПО главными требованиями рынка являются скорость разработки и гибкость перехода на отечественные продукты. Мы уверены, что сегодня нецелесообразно идти по пути разработок «с нуля», ведь множество успешных решений уже было разработано ранее. Поэтому было принято решение объединиться с российскими ИТ-специалистами, которые по праву считаются одними из лучших в мире, и использовать накопленный международный опыт наших экспертов, чтобы выпустить на рынок продукт, который является достойным аналогом привычных зарубежных решений, - говорят в «Систэм Электрик».



Какие именно ИТ-компании участвовали в разработке этого продукта помимо неё самой, в «Систэм Электрик» предпочли не раскрывать.



При этом компания полностью сохранила R&D команду, инженеров, разработчиков и других сотрудников, которые занимались развитием и инсталляцией классических продуктов Aveva. А в связи с развитием новых продуктов она расширяет команду и усиливает её новыми специалистами, чтобы оперативно разрабатывать и тестировать новые решения силами своих экспертов, сообщили TAdviser в «Систэм Электрик».



Что касается планов по дальнейшей разработке собственных программных продуктов, в компании говорят, что в первую очередь сфокусировались на локализации программных продуктов, которые смогут заменить ПО в части управления технологическими процессами, создании верхнего уровня, SCADA-систем, которые востребованы на промышленных предприятиях и объектах критической инфраструктуры, поскольку данное направление необходимо для бесперебойной работы российского промышленного сектора.



Мы хотим поддержать наших заказчиков, которые сегодня не могут купить продукты Aveva и других зарубежных вендоров, - поясняют в «Систэм Электрик».



Кроме того, компания определила дорожную карту, которая включает в себя развитие MES-систем, модулей визуализации и отчетности, программно-аппаратные комплексы для систем BMS зданий, а также различные сервисы и SaaS-решения.



Также планируется выделить направление по кибербезопасности, чтобы обеспечить циклы безопасной разработки для программных продуктов Systeme Electric и реализовывать комплексные задачи в соответствии с концепцией Security by Design и предлагать заказчикам киберзащищённые решения.



Что касается оборудования, после выкупа российского бизнеса у «Систэм Электрик» остались такие производственные активы Schneider Electric, как:

завод «Потенциал» в Козьмодемьянске (завод полного цикла, где представлены все этапы проектирования и

производства электроустановочных изделий. «Потенциал» производит

каждую третью розетку или выключатель, проданные в России);

завод «ЭлектроМоноблок» в Ленинградской области (производит и адаптирует электротехническое оборудование

среднего и низкого напряжения, оборудование промышленной автоматизации);

НТЦ «Механотроника» в Санкт-Петербурге (производит интеллектуальную часть для электрических подстанций).

Отошли ей также инженерно-сервисный центр в Москве и Центр инноваций в Иннополисе.



«Систэм Электрик» продолжает поставлять оборудование под брендом DEKraft, который ранее входил в состав Schneider Electric и был изначально ориентирован на Россию и страны СНГ. Это бренд низковольтного оборудования, которое применяется в системах электроснабжения объектов коммерческой и жилой недвижимости, инфраструктуры и промышленности, энергетической и нефтегазовой отраслей.



Schneider Electric на 100% владеет «СЭЩ Холдинг», которому, в свою очередь, принадлежат 100% завода по производству электрооборудования «ГК Электрощит – ТМ Самара». Его выкупает другая компания – «Акрон Индустрия». Сделку по продаже этого завода в октябре одобрил президент Владимир Путин.



В «Систэм Электрик» также рассказали TAdviser, что по состоянию на конец октября у них в компании совокупно работает порядка 3 тыс. человек. Примерно столько же работало в Schneider Electric в России.



Источник: Переход по ссылке