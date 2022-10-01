Купив бизнес Schneider Electric, россияне тут же создали отечественную платформу на замену его продуктов

«Систэм Электрик» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) после выкупа российского бизнеса у Schneider Electric сохранила несколько производственных площадок и экспертизу по разработке программного обеспечения. По состоянию на октябрь 2022 года компания создала российскую платформу, позволяющую заменить ряд программных продуктов Schneider Electric, и вывела её на рынок под собственным брендом, а также наметила план по дальнейшей разработке собственных программных решений. Об этом рассказали TAdviser в «Систэм Электрик» в конце октября.
Schneider Electric, напомним, в начале июля подписала обязывающее соглашение о продаже компании Schneider Electric в России местному руководству. У АО «Систэм Электрик», в которое было переименовано АО «Шнейдер Электрик» после сделки, в ЕГРЮЛ конечные владельцы не указаны. А ООО ГК «Систэм Электрик», образованное в июне 2022 года, на 51% принадлежит Алексею Кашаеву, который до недавнего времени являлся президентом Schneider Electric в России и СНГ. Он же теперь гендиректор и в АО «Систэм Электрик», и в ГК «Систэм Электрик».
По 9,8% ГК «Систэм Электрик» владеют другие бывшие топ-менеджеры Schneider Electric в России и СНГ: Армен Бадалов (был вице-президентом по стратегии, инновациям и региональному развитию), Дмитрий Курпеков (был вице-президентом по HR), Николай Ладыгин (был вице-президентом по направлениям «Проекты через партнеров» и «Цифровые здания и энергетика»), Елена Полозкова (была финдиректором) и Роман Шмаков (был вице-президентом подразделения Secure Power).
Один из первых выведенных на рынок продуктов – программный комплекс Systeme Platform, «полностью российское ПО» для автоматизации объектов промышленного и гражданского назначения. Оно является аналогом Aveva Platform (у Schneider Electric контроль в разработчике Aveva) и, по уверению «Систэм Электрик», позволит заказчикам осуществить бесшовный переход с продуктов Aveva и Schneider Electric.
Продукты Aveva в России используют многие крупные предприятия. В открытых источниках есть информация об их применении в том числе в таких компаниях, как «Газпром», «Лукойл», «ВНИПИнефть» (входит в НК «Роснефть»), «Сибур», ММК и др. В 2018 году гендиректор Aveva в России и СНГ Алексей Лебедев в интервью TAdviser утверждал, что в таких компаниях, как «Газпром» и «Лукойл», решения Aveva заменить нечем.
С помощью Systeme Platform, говорят в «Систэм Электрик», можно заменить классические программные продукты Schneider Electric, применяемые на российских промышленных предприятиях и объектах критической инфраструктуры:
- EcoStruxure Power Operation,
- EcoStruxure Power Monitoring Expert,
- EcoStruxure PME,
- Vijeo Designer,
- EcoStruxure Machine SCADA Expert,
- Aveva Intouch,
- Aveva Edge,
- Aveva Plant SCADA,
- EcoStruxure Geo SCADA Expert,
- Aveva System Platform,
- Aveva Historian,
- EcoStruxure Building Operation.
Разработчик уверяет, что Systeme Platform позволит предприятиям продолжить эффективно использовать ранее установленные зарубежные технические решения, и при этом быстро осуществить полноценное импортозамещение без остановки техпроцессов.
В компании называют Systeme Platform «отечественной разработкой, созданной с учётом особенностей российского рынка, на основе международной экспертизы» команды «Систэм Электрик».
Такое быстрое появление аналога платформы вызывает вопросы о происхождении её кода. Разработчики заявили TAdviser, что Systeme Electric не покупала права на продукты Aveva, платформа была создана «Систэм Электрик» «в стратегическом сотрудничестве с российскими ИТ-компаниями с использованием лучших международных практик и накопленного опыта российской команды Schneider Electric по разработке и развертыванию классических программных продуктов Aveva».
В условиях ограничений на закупку иностранного ПО главными требованиями рынка являются скорость разработки и гибкость перехода на отечественные продукты. Мы уверены, что сегодня нецелесообразно идти по пути разработок «с нуля», ведь множество успешных решений уже было разработано ранее. Поэтому было принято решение объединиться с российскими ИТ-специалистами, которые по праву считаются одними из лучших в мире, и использовать накопленный международный опыт наших экспертов, чтобы выпустить на рынок продукт, который является достойным аналогом привычных зарубежных решений, - говорят в «Систэм Электрик».
Какие именно ИТ-компании участвовали в разработке этого продукта помимо неё самой, в «Систэм Электрик» предпочли не раскрывать.
При этом компания полностью сохранила R&D команду, инженеров, разработчиков и других сотрудников, которые занимались развитием и инсталляцией классических продуктов Aveva. А в связи с развитием новых продуктов она расширяет команду и усиливает её новыми специалистами, чтобы оперативно разрабатывать и тестировать новые решения силами своих экспертов, сообщили TAdviser в «Систэм Электрик».
Что касается планов по дальнейшей разработке собственных программных продуктов, в компании говорят, что в первую очередь сфокусировались на локализации программных продуктов, которые смогут заменить ПО в части управления технологическими процессами, создании верхнего уровня, SCADA-систем, которые востребованы на промышленных предприятиях и объектах критической инфраструктуры, поскольку данное направление необходимо для бесперебойной работы российского промышленного сектора.
Мы хотим поддержать наших заказчиков, которые сегодня не могут купить продукты Aveva и других зарубежных вендоров, - поясняют в «Систэм Электрик».
Кроме того, компания определила дорожную карту, которая включает в себя развитие MES-систем, модулей визуализации и отчетности, программно-аппаратные комплексы для систем BMS зданий, а также различные сервисы и SaaS-решения.
Также планируется выделить направление по кибербезопасности, чтобы обеспечить циклы безопасной разработки для программных продуктов Systeme Electric и реализовывать комплексные задачи в соответствии с концепцией Security by Design и предлагать заказчикам киберзащищённые решения.
Что касается оборудования, после выкупа российского бизнеса у «Систэм Электрик» остались такие производственные активы Schneider Electric, как:
- завод «Потенциал» в Козьмодемьянске (завод полного цикла, где представлены все этапы проектирования и
- производства электроустановочных изделий. «Потенциал» производит
- каждую третью розетку или выключатель, проданные в России);
- завод «ЭлектроМоноблок» в Ленинградской области (производит и адаптирует электротехническое оборудование
- среднего и низкого напряжения, оборудование промышленной автоматизации);
- НТЦ «Механотроника» в Санкт-Петербурге (производит интеллектуальную часть для электрических подстанций).
Отошли ей также инженерно-сервисный центр в Москве и Центр инноваций в Иннополисе.
«Систэм Электрик» продолжает поставлять оборудование под брендом DEKraft, который ранее входил в состав Schneider Electric и был изначально ориентирован на Россию и страны СНГ. Это бренд низковольтного оборудования, которое применяется в системах электроснабжения объектов коммерческой и жилой недвижимости, инфраструктуры и промышленности, энергетической и нефтегазовой отраслей.
Schneider Electric на 100% владеет «СЭЩ Холдинг», которому, в свою очередь, принадлежат 100% завода по производству электрооборудования «ГК Электрощит – ТМ Самара». Его выкупает другая компания – «Акрон Индустрия». Сделку по продаже этого завода в октябре одобрил президент Владимир Путин.
В «Систэм Электрик» также рассказали TAdviser, что по состоянию на конец октября у них в компании совокупно работает порядка 3 тыс. человек. Примерно столько же работало в Schneider Electric в России.
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