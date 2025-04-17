Локализация оборудования и потребности заказчиков как вектор: руководители «Систэм Электрик» выступили на Евразийском нефтегазовом форуме

Тепловую карту оборудования и технологий для топливно-энергетического комплекса обсудили на Евразийском нефтегазовом форуме-2025 с участием руководителей российской производственной компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric) – генерального директора Алексея Кашаева и первого заместителя генерального директора по продажам и внешним связям Армена Бадалова. В дискуссии приняли участие представители Министерства энергетики РФ и Министерства промышленности и торговли РФ, а также руководители ведущих компаний ТЭК, включая ПАО «Газпром», ООО «СИБУР», ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО «Газпром нефть».

На форуме были озвучены прогнозы, в соответствии с которыми объем добычи ресурсов не будет снижаться и должен быть обеспечен за счет российского оборудования и технологий. Так, в соответствии с обновленной Энергостратегией-2050, рост производительности будет строиться на базе автоматизации и роботизации. Для координации отрасли сформирована специальная тепловая карта оборудования. При этом список носит открытый характер и может пополняться новыми позициями. Аналогичная работа ведётся по формированию перечня технологий. Все эти процессы базируются на запросах якорных отраслевых заказчиков.

По словам представителей профильных органов власти, в основе создания перечней технологий и решений должен лежать разумный баланс между сохранением надежной эксплуатации установленного оборудования, созданием инновационных образцов и обеспечением реализации долгосрочных планов строительства энергообъектов. Таким образом, предложение должно быть сформировано ещё до накопленного спроса.

В своем докладе Алексей Кашаев отметил, что «Систэм Электрик» как российский производитель стремится отвечать всем перечисленным требованиям. Основной упор в стратегии сделан на локализацию и технологический суверенитет.

«После ухода из России международной группы, частью которой мы раньше были, наша компания оказалась в очень непростом положении. Нам потребовалось оперативно заново сформировать 70% нашего портфеля вместо продуктов, которые не производились в России. Стало понятно, что нужно сконцентрироваться на приоритетных для нас областях – от комплексных проектов по оборудованию среднего и низкого напряжения до программного обеспечения и вплоть до электроустановочных изделий. Для этого нам было необходимо сохранить все ключевые компетенции и лидерские позиции в таких ключевых областях как конечное распределение и электрораспределение 0,4 кВ, а также по направлениям 6, 10 и 35 кВ, где наши продукты и решения наиболее востребованы», – сообщил он.

Однако начиная производить самостоятельно продукт, востребованный рынком и заказчиками, важно не ограничиваться локализацией.

«Продукт не покупают просто по факту российского происхождения, он должен быть реально качественным и технологичным. Мы поставили задачу производить именно такие устройства – не уступающие западным, конкурентоспособные по цене и локализованные, а значит, независимые. И это довольно тяжелый ресурсоемкий труд. Полный цикл от разработки до коммерциализации занимает около 2-2,5 года. Другой момент – это наличие экспортного потенциала у продукта на перспективу, поскольку электротехническая отрасль имеет понятные мировые стандарты и оборудование должно им соответствовать», – добавил Алексей Кашаев.

Он отметил, что таких результатов «Систэм Электрик» удалось добиться, например, с компактным распределительным устройством RME, основным потребителем которого является как раз энергетическая отрасль, в частности электросетевой комплекс. «Моноблок заменил иностранный аналог RM6, производится на нашем заводе «СЭЗЭМ» в Ленинградской области и локализован более чем на 90%. Здесь же мы начали выпускать воздушный выключатель SystemePact ACB, оснащенный электронным блоком управления SystemeLogic X, успешно проверенным на кибербезопасность «Лабораторией Касперского», – пояснил генеральный директор «Систэм Электрик».

По словам первого заместителя генерального директора «Систэм Электрик» Армена Бадалова, успех российской отрасли энергетического машиностроения стал возможным благодаря уникальному симбиозу и продуктивному сотрудничеству органов государственной власти, профильных заказчиков и ключевых отечественных производителей.

«Перед ТЭК и производителями отраслевого оборудования стоит много вызовов, но после ухода из России зарубежных компаний благодаря координации государства, бизнеса, потребителей в стране не остановился ни один значимый проект в нефтегазовой отрасли. Во многих из них мы принимаем участие и успешно предлагаем нашим заказчикам наилучшие решения и сервис», – рассказал он.

Также идет активная модернизация существующих мощностей.

«Все эти проекты требуют качественного технологического обеспечения. И крупнейшие производственные компании, как, например, «Систэм Электрик», обладают достаточной экспертизой и ресурсами, чтобы такой спрос удовлетворить. Но важно также не забывать о препятствиях, которые возникают при решении этих задач. Например, нехватка инженерных кадров. «Систэм Электрик» ведет активнейшую работу, развивая сотрудничество с ведущими профильными вузами страны – МЭИ, Горным университетом, РГУ нефти и газа им. Губкина, Грозненским нефтяным университетом, обеспечивает подготовку квалифицированных молодых специалистов для стабильного развития отрасли», – заключил заместитель генерального директора «Систэм Электрик».