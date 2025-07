Модульное оборудование брендов «Систэм Электрик» первым в РФ прошло проверку по стандартам ассоциации «Честная позиция»

Российская компания «Систэм Электрик», производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, сообщает, что модульное оборудование брендов Systeme Electric и Dekraft первым в России успешно прошло проверку по стандартам Единой системы входного контроля (ЕСВК) ассоциации «Честная позиция».

В рамках проекта ЕСВК «Выключатель» были протестированы автоматические выключатели серии City9 Set (16А 4,5кА 1P C), а также Dekraft ВА-101 (16А 4,5кА 1P C) и ВА-103 (16А 6кА 1P C). Испытания подтвердили их полное соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» по механической и коммутационной износостойкости, время-токовой характеристике, термостойкости и электроизоляционным свойствам. Кроме того, подтверждено соответствие требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» по показателям содержания опасных веществ.

Успешное прохождение испытаний подтверждает качество и надежность продукции брендов «Систэм Электрик».

Ассоциация дистрибьюторов и производителей электротехники «Честная позиция» была основана в 2015 году для продвижения принципов честной конкуренции, противодействия коррупционным практикам и нарушениям в сфере технического регулирования. За 10 лет работы организация стала одним из ключевых отраслевых объединений, влияющих на развитие рынка электротехнической продукции России.

Компания «Систэм Электрик» является членом ассоциации с момента ее создания и последовательно поддерживает ее миссию: обеспечение высоких стандартов качества, безопасности и прозрачности на рынке электротехники.