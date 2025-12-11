Оборудование «Систэм Электрик» применено для модернизации производства «Салаватстекло»

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, приняла участие в обновлении производственных мощностей предприятия «Салаватстекло Волга» в Саратовской области.

«Салаватстекло» – один из крупнейших производителей листового стекла в РФ, включающий в себя комплекс высокотехнологичных производств стекольной отрасли, расположенных на территориях Саратовской области, республик Башкортостан и Дагестан. Компания работает на рынке более 60 лет и производит 50 млн м² листового стекла в год.

Расширение мощностей и повышение надежности питания технологических линий «Салаватстекло Волга» потребовало реконструкции низковольтных комплектных устройств. Прежние воздушные автоматические выключатели были заменены на аппараты SystemePact ACB, которые производятся на заводе «СЭЗЭМ» в Ленинградской области (входит в «Систэм Электрик»).

SystemePact ACB предназначены для применения в сетях низкого напряжения до 690 В. Аппараты применяются для рабочих включений и отключений, а также для защиты от сверхтоков и замыканий на землю. Встроенные функции измерений параметров сети и передачи данных позволяют интегрировать выключатели в системы диспетчеризации и сети связи.

Отличительными особенностями SystemePact ACB являются эргономичность, легкость монтажа и ввода в эксплуатацию, а также возможность проверки срабатывания основных защит без применения дополнительного оборудования. Срок службы выключателей составляет 25 лет, гарантийный период – 5 лет.