Отечественная масштабируемая SCADA-система для сбора, обработки данных и диспетчеризации

Современное здание представляет собой комплекс большого количества взаимосвязанных инженерных систем. За последние два десятилетия существенно изменилось насыщение систем жизнеобеспечения электрическим и электронным оборудованием с возможностью управления и контроля параметров. Поскольку человек постоянно стремится создать вокруг себя максимально комфортную и безопасную среду обитания, наши здания и города тоже оснащаются все большим количеством умных устройств, которые помогают достичь поставленных целей.



Системы сбора, обработки и диспетчеризации SCADA являются неотъемлемым элементом зданий и умных городов – они позволяют контролировать работу всех подключенных устройств, оперативно реагировать на аварийные события, хранить и структурировать накопленные в течение длительного времени данные, используемые системами аналитики, и т. д.



По нашему опыту, современные коммерческие здания по объемам данных для систем SCADA уже сопоставимы с промышленными объектами. Жилые многоквартирные дома оснащаются большим количеством устройств, которые также нуждаются в диспетчеризации. Для средних и крупных объектов гражданского строительства количество сигналов в системе измеряется сотнями тысяч.



С точки зрения управления системами жизнеобеспечения умный город представляет собой совокупность ключевых составляющих: тепло- и водоснабжение, водоотведение, транспортная инфраструктура, центры обработки данных (ЦОД), умные здания, электрические и другие сети. В этой связи крайне важной составляющей является единый диспетчерский центр, основная задача которого – интеграция и обеспечение взаимодействия всех инженерных систем и служб, информирование о различных эксплуатационных характеристиках и состоянии как отдельных узлов, так и объекта в целом, ситуационное реагирование на инциденты, эффективное планирование сервисного обслуживания и ремонтов. Система сбора и обработки сигналов такого уровня должна иметь возможность оперативно работать с миллионами сигналов.



Компания Систэм Электрик – технологии в области управления и автоматизации



В настоящий момент для создания в России подобных автоматизированных систем для умных зданий и умных городов необходимо преодолеть ряд серьезных вызовов. Среди них стоит выделить импортозамещение, кроссплатформенность, масштабируемость решений, унификацию протоколов и опыт реализации продуктов. Компания Систэм Электрик предлагает продукты, отвечающие на сегодняшние вызовы.



Компания производит и поставляет оборудование и комплексные решения для проектов по передаче и распределению электроэнергии. Она интегрирует лучшие технологии в области управления электроэнергией, автоматизации в режиме реального времени, услуг и решений для объектов гражданского и жилищного строительства, ЦОДов, инфраструктуры и промышленности. Являясь вертикальной технологической компанией, Систэм Электрик предлагает клиентам и партнерам единую экосистему на базе российского программного обеспечения.



В условиях ограничений на закупку иностранного ПО главными требованиями рынка являются скорость разработки и гибкость перехода на отечественные продукты. В компании уверены, что сегодня нецелесообразно идти по пути разработок с нуля, поскольку множество успешных технологий уже создано. Поэтому было решено объединиться с российскими ИТ-специалистами, по праву считающимися одними из лучших в мире, и использовать накопленный международный опыт экспертов компании для того, чтобы выпустить на российский рынок продукт, который является достойным аналогом привычных зарубежных решений.



При этом компания не только полностью сохранила R&D-команду, инженеров, разработчиков и других сотрудников, которые занимались развитием и инсталляцией классических продуктов AVEVA, но и в связи с развитием новых продуктов планирует расширить и усилить ее новыми специалистами. Это позволит компании оперативно разрабатывать и тестировать новые решения силами собственных экспертов.



Systeme Platform – российская разработка



Systeme Platform – это отечественная SCADA-разработка, созданная с учетом особенностей российского рынка на основе международной экспертизы команды Систэм Электрик. Новая программная платформа является аналогом AVEVA Platform и позволит заказчикам осуществить бесшовный переход с продуктов AVEVA и Schneider Electric. Платформа позволяет создавать системы визуализации и диспетчеризации любой сложности для объектов промышленности, энергетики, зданий, ЦОДов и других сегментов, в том числе умных городов.



Данное решение является импортонезависимым ПО, разработано российскими экспертами и свободно от санкций. Оно поддерживает все основные протоколы передачи данных: BACnet, Modbus, МЭК 60 870/61850, Modbus, OPC: DA, AE, HDA, UA и др. Решение также масштабируется от простых применений до сложных распределенных систем, где требуется оперативная работа с объемами данных более миллиона сигналов. Стоит отметить кроссплатформенность – протестированную совместимость с операционными системами Windows и различными версиями Linux. Systeme Platform отвечает современным требованиям к кибербезопасности и построено в соответствии с подходом Secure by Design.



Комплексное предложение Систэм Электрик предусматривает полную поддержку заказчиков: от построения архитектуры, подбора лицензий и обучения до технической поддержки и сервиса. Для партнеров и клиентов Систэм Электрик доступен внутренний вебинар по развертыванию и использованию Systeme Platform. Продажи Systeme Platform уже стартовали.



Планы Систэм Электрик по дальнейшей разработке собственных программных продуктов



В компании в первую очередь сфокусировались на локализации программных продуктов, которые смогут заменить ПО в части управления технологическими процессами, создании верхнего уровня SCADA-систем, которые востребованы на промышленных предприятиях и объектах критической инфраструктуры. Данное направление позволит обеспечить бесперебойную работу российского промышленного сектора, что особенно важно в сложившихся условиях.



Кроме того, компания определила дорожную карту, которая включает в себя развитие MES-систем, модулей визуализации и отчетности, программно-аппаратные комплексы для BMS-систем зданий, а также различные сервисы и SaaS-решения.



Важно отметить, что Systeme Electric занимается не просто импортозамещением, а созданием новых российских продуктов – качественных и отвечающих современным требованиям. У компании есть свой собственный НИОКР и понимание того, что нужно разным отраслям промышленности.



Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) представит на ХХIV Международном форуме «Электрические сети» решения в области электроэнергетики и промышленной автоматизации. На своем стенде компания продемонстрирует оборудование под брендами Systeme Electric и DEKraft, а также продукцию предприятия НТЦ «Механотроника». Компания уверена, что ее участие в одном из значимых отраслевых мероприятий поможет внести вклад в решение приоритетных задач электросетевого комплекса по повышению его надежности и эффективности



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