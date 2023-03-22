«Систэм Электрик» инвестирует 500 млн рублей в создание электронных компонентов для российской энергетики

Группа компаний «Систэм Электрик» инвестирует 500 млн рублей в развитие НИОКРа, средства будут направлены в наращивание производства НТЦ «Механотроника» (Санкт-Петербург), новые разработки и увеличение площади научно-технического центра. На прошлой неделе «Систэм Электрик» подтвердила инвестиции в размере 150 млн рублей в расширение производства и углубление локализации завода «ЭлектроМоноблок» (СЭЗЭМ) в Ленинградской области.



В 2022 году «Механотроника» разработала и выпустила на рынок микропроцессорное устройство релейной защиты БМРЗ 60, расширила функционал программного комплекса для создания автоматизированной системы управления подстанцией WEB SCADA МТ, а также запустила сборочную линию для релейных отсеков ячеек среднего напряжения.



«Сегодня НТЦ „Механотроника“ тесно сотрудничает с отечественными производителями электронной компонентной базы для максимального использования российских разработок в своей продукции и поддержки российской электронной промышленности. Специалисты предприятия ведут разработку продуктов, способных оперативно заместить номенклатуру ушедших из России западных поставщиков систем энергоснабжения и автоматизации. По ряду позиций мы близки к стадии промышленного производства. Группа компаний „Систэм Электрик“ продолжит инвестировать в развитие цифровых инструментов для повышения эффективности работы НТЦ „Механотроника“ и в расширение производства в Санкт-Петербурге», — прокомментировал инвестиционный план в размере 500 млн рублей генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев.



Стратегические планы компании обсудили на встрече администрации Красносельского района, руководства ГК «Систэм Электрик» и НТЦ «Механотроника». «Как системообразующее предприятие города Санкт-Петербурга и один из российских технологических лидеров в отрасли микроэлектроники, релейной защите и автоматике НТЦ „Механотроника“ имеет важное значение для экономики и промышленности страны. Мы готовы оказать всестороннюю поддержку компании в планах по развитию производства и расширению индустриальной площадки на 5000 кв метров на территории района», — отметил Олег Фадеенко, глава администрации Красносельского района г. Санкт-Петербурга.



Николай Ладыгин, первый заместитель генерального директора «Систэм Электрик» по рынкам «Энергетика» и «Автоматизация» обратил внимание участников встречи на востребованность продуктов, разрабатываемых компанией в Санкт-Петербурге в рамках программ импортозамещения. «Новые разработки и дополнительная локализация устройств в электротехническом секторе экономики позволят повысить технологический суверенитет РФ в электроэнергетике», — сказал Николай Ладыгин.



Генеральный директор НТЦ «Механотроника» Алексей Ефремов отметил, что благодаря максимальному фокусу внимания на развитие предприятия со стороны руководства Группы компаний в 2022 году удалось избежать сокращений сотрудников, а по отдельным подразделениям (производство, разработка, маркетинг) увеличить штат научно-технического центра примерно на 10% от общей численности. Также Алексей Ефремов поблагодарил администрацию Красносельского района за поддержку предприятия.



НТЦ «Механотроника» уверенно демонстрирует высокий уровень локализации технологий:

с 2021 г. (подтверждено и в 2022 г.) продукция предприятия включена в реестр промышленной продукции, производимой на территории РФ согласно Постановлению Правительства РФ N 719 от 17 июля 2015 г. «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ»;

в мае 2022 г. получено решение Минцифры РФ о предоставлении госаккредитации организации, осуществляющей деятельность в области ИТ;

в декабре 2022 г. программное обеспечение «Конфигуратор МТ» включено в реестр отечественного ПО Минцифры РФ;

в октябре 2022 г. получен Паспорт цифровой зрелости предприятия, согласно которому Индекс уровня цифровизации составляет 63% (существенного выше среднего показателя в регионе среди системообразующих предприятий).



Разработки НТЦ «Механотроника» будут представлены на Инновационном Саммите, который пройдёт с 24 по 25 мая 2023 года в ОЭЗ «Технополис Москва». Ключевой темой мероприятия станет «Технологическая независимость в новых реалиях». Саммит запланирован в форматах выставки и деловой программы.



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