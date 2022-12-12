«Систэм Электрик» на форуме «Электрические сети». Планы, задачи и перспективы

Наверное, начать стоит с того, что «Систэм Электрик» сегодня является неким перерождением «Шнейдер Электрик» в России и странах СНГ. Компания относительно недавно, наконец, сформировала все основные для успешной и продуктивной работы принципы и долгосрочные стратегии, и теперь занимается тем, что основную массу их претворяет в жизнь, используя весь доступный набор инструментов и технологий, в том числе доставшийся от предшественника. И об этом более подробно.



Корреспондентам Elec.ru удалось пообщаться с генеральным директором Systeme Electric Алексеем Кашаевым, который рассказал о целях, преследуемых организацией во время посещения таких площадок как Международный форум «Электрические сети», планах, перспективах и ключевых этапах развития предприятия.



«По сути мы — бывшие сотрудники "Шнейдер Электрик", которые приобрели активы корпорации в России и создали собственную независимую организацию, идущую в том же направлении, что и "предок".

Продукция выпускается практически та же, что и раньше — моноблоки среднего напряжения РМЕ (РМ6), электроустановочные изделия и релейная защита от "Механотроники", которая вошла в состав нашей компании, — но при этом значительно улучшенная, ведётся активная работа над новинками» - генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев.



Участие в Международном форуме «Электрические сети» у «Систэм Электрик» было запланировано давно. Дело в том, что, как отмечает руководитель организации, рынок энергетики и сопутствующей инфраструктуры для предприятия — один из целевых, и посещение отраслевого форума решает для «Систэм Электрик» несколько ключевых задач, среди которых продвижение и обновление нового брэнда, обеспечение преемственности между прошлым и настоящим компании для того чтобы объяснить участникам электротехнического рынка базовые принципы работы и направления деятельности появившейся организации.



«Мы сейчас довольно активно участвуем в выставке. И не только в этой. Однако МФЭС для нас всегда был интересен — это очень хорошая отраслевая площадка, значительно отличающаяся от неспециализированных. "Электрические сети" хороши тем, что собирают профессионалов конкретного сегмента рынка — сетевого хозяйства и инфраструктуры. Здесь практически нет случайных людей или мало интересующихся посетителей — приходят как раз те, кто нам интересен: и компании, и технические специалисты», — говорит Алексей Кашаев.



Как раз для таких посетителей на объединённом стенде «Систэм Электрик» и «Механотроники» демонстрировалась флагманская разработка компании — моноблок RM6, ставший после ухода Schneider Electric и появлением «Систэм Электрик» моноблоком RME — самая популярная ячейка в стране за последние 20 лет среди электросетевых компаний.



«Флагманским элементом в нём для нас является то, что терминал релейной защиты, который всегда считался традиционно шнайдеровским, фактически нами был в этом году локализован. И вот то, что вы видите на стенде — полностью рабочий и готовый к эксплуатации продукт. Мы практически за полгода дошли от технического задания до работоспособного изделия, демонстрируемого сегодня на стенде. В начале следующего года начинается его массовое производство, а заодно решается вопрос и с импортозамещением — полностью российский продукт, разработанный здесь и для нашего рынка в рекордный срок», — отмечает генеральный директор «Систэм Электрик».



По словам Алексея Кашаева, «Систем Электрик» намеревается к середине 2023 года импортозаместить почти всё оборудование, ранее выпускавшееся под брендом Schneider Electric. Этому способствует, в больше степени, то, что рынок сейчас серьёзно перестраивается. По мнению руководителя компании, это самая массовая трансформация рынка с конца 90-ых годов. С одной стороны это большой стресс и колоссальная нагрузка.



«Например, мы перестраиваем все системы с международных IT-систем на российские, внедряем российский RP. По сути, мы частично едем на старой машине, которая местами уже новая, и при всём при этом, одновременно с непрекращающейся ездой, на ходу перебираем двигатель. Это непросто. Перестройка требует больших ресурсов: интеллектуальных, профессиональных, душевных...», — делится наблюдениями Алексей Кашаев.



С другой стороны, есть и обратный эффект от новых формирующихся рыночных условий. Systeme Electric как представительство большой и международной корпорации была слишком зависима от основной стратегической политики Schneider Electric, которая накладывала определённые ограничения на возможность принятия независимых решений российским представительством. К примеру, запуск новых продуктов не возбранялся, однако многоуровневое согласование всех этапов реализации проекта и задержки практически на всех ключевых точках подготовки нового изделия к серийному производству отнимали очень много времени и ресурсов. Но сейчас всё проходит гораздо быстрее и проще. Яркий пример, доказывающий вышесказанное, — БМРЗ-60-VIP. Чтобы разработать и запустить в серию подобный продукт под эгидой Schneider Electric потребовалось бы как минимум от двух до трёх лет: обосновать необходимость появления новинки, объяснить недостатки глобального продукта, защитить бизнес-кейс и т. д. и т. п.



«Мы считаем, что сейчас тяжёлое и непростое время. Импорт выпал, нужно принимать новые решения. Но зато это время новых возможностей с одной стороны, а с другой — оно отлично стимулирует на профессиональном уровне, потому что мыслительный процесс сейчас кипит как никогда. Если сегодня опоздать, то завтра точно будет поздно. Наша задача — доказать рынку собственную состоятельность и дать ему совершенно новый продуктовый портфель вкупе с решениями, которые будут востребованы нашими заказчиками», — комментирует текущее состояние рынка руководитель «Систэм Электрик».



Именно поэтому умение быстро и грамотно принимать взвешенные и правильные решения в нынешних условиях — весьма ценный нюанс, дающий ряд значительных преимуществ перед теми кто привык работать по-старому и не хочет принимать неизбежность. И судя по тому, что перестройка Systeme Electric проходит на фоне непрекращающейся деятельности, причём эффективной и заметной практически каждому, кто разбирается и в вопросах маркетинга, и в технических аспектах работы производителя, такой способностью и умением здесь владеют в полной мере. А раз так, то и результат не заставит себя долго ждать — сегодня как никогда нам нужны надёжные технологии, отечественное оборудование и специалисты, способные создавать материально-ресурсную базу, основанную на своих разработках и полностью независящую от заграничных наработок.



Анализируя то, как «Систэм Электрик» подходит к этим вопросам, можно сделать вывод о том, что в ближайшей перспективе большая часть критически важного оборудования, предназначенного для энергетического сектора и электротехнического кластера, будет появляться на свет уже под знаком отечественного производителя.



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