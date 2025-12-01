«Систэм Электрик» объявляет старт продаж уникальной коллекции рамок из натуральных материалов ArtGallery Pure

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, расширяет дизайнерскую серию электроустановочных изделий ArtGallery рамками из натуральных материалов. Новая коллекция рамок из органического стекла и металла получила название ArtGallery Pure.

В основе концепции ArtGallery Pure – лаконичная красота натуральных материалов, которая может органично дополнить любой современный и стильный интерьер.

Новые рамки доступны в различных трендовых цветах. Металлические – в оттенках «Алюминий», «Латунь», «Оникс», «Золото», «Медь», стеклянные – «Белый», «Алюминий», «Шампань», «Мокко» и «Черный». Кроме того, в наличии рамки из матового стекла в белом и черном цветах.

Конструктив рамки включает пластиковую подложку и декоративную накладку толщиной 6 мм. Как и все рамки серии ArtGallery, многопостовые рамки не имеют перегородок между клавишами. В линейке представлены рамки от 1 до 5 постов.

Рамки производятся на заводе «Потенциал» в Республике Марий Эл, одном из крупнейших предприятий отрасли в России и СНГ.

Розетки и выключатели ArtGallery созданы специально для дизайнерских проектов, команда «Систэм Электрик» ориентировалась на лучшие образцы классической и современной живописи при их разработке. Палитра основной серии ArtGallery состоит из 12 оттенков, что позволяет подобрать идеальное цветовое решение. ArtGallery отмечена престижными премиями «Лучший промышленный дизайн России 2023», BEST RUSSIAN DESIGN AWARDS 2024 и «Золотой Фотон 2025».