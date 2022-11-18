Систэм Электрик продемонстрирует свои разработки на ХХIV Международном форуме «Электрические сети»

Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) представит на ХХIV Международном форуме «Электрические сети» решения в области электроэнергетики и промышленной автоматизации. На своем стенде компания продемонстрирует оборудование под брендами Systeme Electric и DEKraft, а также продукцию предприятия НТЦ «Механотроника». Компания уверена, что ее участие в одном из значимых отраслевых мероприятий поможет внести вклад в решение приоритетных задач электросетевого комплекса по повышению его надежности и эффективности



Продукция под брендами Systeme Electric и DEKraft



На форуме Систэм Электрик представит целый комплекс оборудования для управления электроэнергией, который отвечает всем мировым стандартам качества и потребностям локального рынка:

Ячейки RME (ранее RM6) — предназначенные для кабельных сетей среднего напряжения компактные распределительные устройства, чьи сборные шины и коммутационные аппараты расположены в герметичном баке, заполненном элегазом и запаянном на весь срок службы изделия (30 лет).

Systeme MVnex (ранее PIX) — современные ячейки КРУ отечественного производства для электроснабжения крупных объектов энергетики и промышленности.

ProDiag — комплекс для полной диагностики выключателей среднего и низкого напряжения, релейной защиты и электронных расцепителей.

Комплект для ретрофита релейной защиты — полностью укомплектованный набор оборудования, включающий устройство релейной защиты Sepam 2000 с блоком БМРЗ-150.

Распределительный шкаф DEKraft — шкаф низкого напряжения, состоящий из выключателя-разъединителя ВР-101, выключателей в литом корпусе ВА-333А и ВА-335Е, а также измерительного оборудования.

Программный комплекс Systeme Platform — полностью российское программное обеспечение для автоматизации объектов промышленного и гражданского назначения на всех стадиях жизненного цикла — от проектирования до сопровождения готового проекта.

Продукция НТЦ «Механотроника»



Научно-технический центр «Механотроника», входящий в Группу компаний «Систэм Электрик» расширяет свой продуктовый портфель, используя международную экспертизу команды. На форуме «Электрические сети» предприятие представит следующее оборудование:

Дуга-О2 — регистратор дуговых замыканий быстродействующей селективной дуговой защиты.

БМРЗ-150 и БМРЗ-150-Е — компактные блоки микропроцессорной релейной защиты и автоматики различных присоединений напряжением 6–110 кВ.



БМРЗ-УРП — масштабируемый комплекс устройств распределенной периферии (УРП), встраиваемый в систему автоматизации и предназначенный для сбора и обработки информации о состоянии контролируемого объекта, выдачи команд управления и обмена информацией с функциональным контроллером.

БМРЗ-60-VIP — устройство релейной защиты, применяемое в составе ячейки RME и предназначенное для выполнения функций релейной защиты и управления на подстанциях общего назначения и в электрических распределительных сетях промышленных установок до 24 кВ.

ШФК-МТ c SystemeSCADA (ранее WebScadaMT) — разработан в России, шкаф функционального контроллера, решающий основные задачи автоматизации электрической сети: сбор, передача, отображение оперативной технологической информации о параметрах режима работы, передача команд телеуправления, накопление и долгосрочное хранение данных в различных режимах, передача информации в смежные автоматизированные системы.



ШЭ-МТ-53 — шкаф дифференциально-фазной защиты линий 110-220 кВ и резервной ступенчатой защиты.

ШЭ-МТ-022 — шкаф защиты и автоматики трансформатора 110-220 кВ для обеспечения основной и резервной защит, автоматики двухобмоточного или трехобмоточного трансформатора с высшим напряжением 110-220 кВ, а также защиты, автоматики и управления вводным выключателем 6-35 кВ.

На примере представленных решений и оборудования в рамках форума «Электрические сети» Систэм Электрик хочет еще раз подчеркнуть свой подход в работе с российскими клиентами: удовлетворение потребности бизнеса как в отдельных компонентах, так и в комплексных технологических решениях для эффективного управления процессами и обеспечения стабильной работы бизнеса.



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