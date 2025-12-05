«Систэм Электрик» расширяет серию модульного оборудования 10 кА серии ВА-201 от Dekraft новой линейкой аксессуаров

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, сообщает о запуске линейки аксессуаров для модульных автоматических выключателей 10 кА серии ВА-201 от бренда Dekraft.

Ассортимент серии включает в себя дополнительный и сигнальный контакты – ДК-201 и СК-201, а также расцепители: минимального напряжения – РМН-201, максимального напряжения – РМК-201, максимального-минимального напряжения – РММ-201 и независимый расцепитель с дополнительным контактом НД-201.

Вспомогательные контакты предназначены для удаленной индикации положения главных контактов выключателя и сигнализации об аварийном срабатывании. Механическая износостойкость сигнального контакта достигает 8 000 циклов, а дополнительного – 8 500 циклов.

Расцепители независимые c дополнительным контактом серии НД-201 предназначены для дистанционного отключения и контроля состояния (удаленная индикация состояния размыкания и замыкания) автоматического выключателя. Расцепители работают в широком диапазоне номинальных напряжений от 24 до 415 В.

Для присоединения аксессуаров используются прочные пластиковые штифты, которые обеспечивают надежную фиксацию и предотвращают поломку крепежных элементов. Расширенный температурный диапазон эксплуатации от -20°C до +60°C гарантирует стабильную работу в сложных условиях эксплуатации.