«Систэм Электрик» сообщает о старте продаж флагманской серии модульного оборудования Systeme9!

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, объявляет о поступлении в продажу новой флагманской серии модульного оборудования Systeme9.

В линейку Systeme9 вошли:

автоматические выключатели (АВ) S9F;

выключатели дифференциального тока (ВДТ) S9R;

автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) S9D;

блоки дифференциального тока (БДТ) S9V;

выключатели нагрузки (ВН) S9S;

дополнительные контакты и расцепители S9A.

Устройства Systeme9 проходят двойную сертификацию по промышленным и бытовым стандартам, что гарантирует их соответствие требованиям безопасности. Кроме того, в целях повышения ее уровня все модели оснащены встроенной индикацией реального положения контактной группы, обладают III степенью стойкости к загрязнению, а лицевая панель устройств имеет изоляцию второго класса.

Скорость сборки повышают двойные безопасные клеммы для раздельного подключения проводников или проводника и шины типа PIN (сверху и снизу), а также двухпозиционные крепежные клипсы для монтажа на DIN-рейку. Долговечная маркировка, нанесенная на корпус методами лазерной маркировки и литья, не подвержена действию агрессивных веществ и УФ-лучей, что обеспечивает надёжное считывание необходимой информации об изделиях.

Встроенная индикация аварийного срабатывания аппарата с указанием причины аварии, удвоенный относительно требований стандарта момент затяжки клемм, возможность быстрой замены и унифицированные аксессуары упрощают обслуживание электроустановок, собранных на базе Systeme9.

Устройства устойчивы к импульсным перенапряжениям до 6 кВ, оснащены механизмом мгновенного включения и изоляцией с рабочим напряжением в 500 В. Надежная работа оборудования Systeme9 сохраняется и в сложных условиях за счет расширенного температурного диапазона: от -35° C до +70° C.