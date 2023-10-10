«Систэм Электрик» представила свои продукты и решения на Дне технологий для компании РУСАЛ

Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) представила продукты и решения в сегменте ИТ на Дне технологий для компании РУСАЛ, одного из лидеров мировой алюминиевой отрасли.

«Систэм Электрик» представила однофазные и трехфазные источники бесперебойного питания (ИБП), оборудование для охлаждения и системы для размещения IT-оборудования, а также другие продукты для инженерной инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД).

ИБП от «Систэм Электрик» гарантируют непрерывность снабжения электроэнергией при пропаже напряжения в основной питающей цепи. Они предназначены для быстрой и простой установки в разных типах помещений – от дома и офиса до электрощитовых или промышленных объектов.

Трехфазные ИБП серии Uniprom – это универсальное промышленное оборудование мощностью от 10 до 600 кВА для защиты критически важной инфраструктуры. Среди ключевых преимуществ серии – простая и быстрая установка, легкий ввод в эксплуатацию, удобное обслуживание при поддержке «Систэм Электрик», адаптируемость к месту установки, простое масштабирование и удобный интерфейс для использования, контроля и управления.

Модульные трехфазные ИБП Excelente 50-600 кВА с внутренним резервированием и горячей заменой модулей предназначены для защиты на максимальном уровне нагрузок. Устройства серии демонстрируют до 99% КПД в режиме повышенной эффективности и более 95% в режиме двойного преобразования. Серия Excelente подходит для средних и крупных центров обработки данных, коммерческих зданий и промышленной инфраструктуры.

Кондиционеры и холодильные машины CoolRoom, CoolRow и CoolFlow обеспечивают надежную работу IT-оборудования с помощью эффективного охлаждения или поддерживают заданную температуру и влажность воздуха в помещении ЦОД и различных объектах гражданской инфраструктуры.

Решения InfraSysteme для ЦОД включают в себя все основные и критически важные подсистемы инженерной инфраструктуры: систему энергоснабжения, бесперебойного электропитания с поддержкой Li-Ion аккумуляторов, охлаждения и кондиционирования воздуха, распределения электропитания, а также серверные шкафы, стоечные блоки средства, системы для удаленного мониторинга и централизованного мониторинга инженерной инфраструктуры.