«Систэм Электрик» рассказала о решениях по цифровизации и автоматизации промышленных предприятий на выставке «ИННОПРОМ-2023»

Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, приняла участие в сессии «Big data в рублях», которая прошла 11 июля на выставке «ИННОПРОМ-2023» в Екатеринбурге. В сессии также приняли участие представители таких компаний как: «Газпром нефть», «Лаборатория Касперского», «Сбербанк», «СИБУР Диджитал», «Москабельмет» и др.

В ходе выступления первый заместитель генерального директора «Систэм Электрик» Армен Бадалов рассказал участникам сессии о текущем состоянии и перспективах рынка больших данных для промышленных предприятий, комплексном подходе компании в работе с заказчиками в области сбора и обработки данных, а также представил свое видение наиболее эффективного использования данных в промышленности, включая повышение эксплуатационных характеристик оборудования, оптимизацию эксплуатационных затрат, предиктивную аналитику и снижение производственного брака.

«Компания «Систэм Электрик» продолжает придерживаться преимущественно партнерской модели развития, где мы фокусируемся на разработке продуктов в области распределения энергии и автоматизации, а промышленные партнеры и системные интеграторы, специализирующиеся в своих областях, реализуют конкретные решения, адаптированные под нужды конечных заказчиков. Такая модель для нашей компании наиболее эффективная с точки зрения реализации проектов, где каждый из участников экосистемы вносит свой вклад и экспертизу. Мы концентрируемся, с одной стороны, на создании лучшего на рынке продукта и, с другой, - на работе с конечными заказчиками по формированию наиболее востребованных решений. При этом, реализуя проекты через наших специализированных партнеров, мы можем увеличить охват рынка и предоставлять решения для самых разных отраслей экономики», - сказал в ходе своего выступления Армен Бадалов.

«ИННОПРОМ-2023» проходит с 10 по 13 июля в Международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». Главной темой выставки в этом году стала «Устойчивое производство: стратегии обновления».

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