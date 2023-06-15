«Систэм Электрик» запускает в продажу новые продукты серии AtlasDesign

Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации начинает прием заказов на новые продукты серии AtlasDesign.

Среди них выключатели и рамки в новых дизайнерских цветах – лотос и базальт. Лотос – белый матовый цвет, отвечающий последним трендам, базальт – современный черный, разработанный на базе лучших европейских решений. Также линейка AtlasDesign дополняется рамками из натурального закаленного стекла (AtlasDesign Nature) в трех цветах: белый, черный и грифель.

Помимо дизайна компания обновила и функционал серии AtlasDesign. Он усовершенствован розетками HDMI, двухклавишными выключателями с самовозвратом, двухполюсными выключателями, а также выключателями жалюзи. В преддверии дачного сезона «Систэм Электрик» расширяет выключателями жалюзи и ассортимент влагозащищенной серии AtlasDesign Profi54.

Кроме того, «Систэм Электрик» возобновляет продажи оконечных и проходных ТВ-розеток и рамочных термостатов для серий AtlasDesign, Glossa и W59.

Коллекция AtlasDesign – это серия электроустановочных средств, в которую входят различные типы выключателей, розеток, датчики движения, термостаты и диммеры в лаконичном дизайне в классическом стиле. Все изделия в белом цвете линейки AtlasDesign выполнены из пластика с ионами серебра, обладающими антибактериальным действием.

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