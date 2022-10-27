Сохранится ли в России тренд на энергоэффективность – обсудили на Форуме 100+ TechnoBuild

Актуальные проблемы развития и внедрения в строительстве энергоэффективных технологий обсудили эксперты и представители крупнейших российских компаний на Форуме 100+ TechnoBuild на сессии, организованной компанией Systeme Electric.



Несмотря на санкции и иные экономические вызовы эта тема по-прежнему актуальна в строительной отрасли - уверены аналитики. Согласно подсчетам Росстата, ввод жилья в России в первом полугодии 2022 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 44,2% - до 52,6 миллиона квадратных метров. К концу года показатели могут удвоиться, да и по планам, в 2023 темпы строительства не должны снижаться. При этом наблюдается рост дефицита инженерного оборудования и стройматериалов, ранее ввозимых из-за рубежа, нарушение логистических цепочек поставок, налаживание альтернативных способов доставки из сопредельных стран. Многие ключевые мировые разработчики технологий (в том числе Autodesk) объявили о приостановке работы в России. Так что разговор получился не сколько про тенденции, сколько про жизнь и реальные возможности по адаптации компаний к новым экономическим условиям



Тему для обсуждения Systeme Electric выбрала не случайно. Ранее в России компания была представлена под брендом Schneider Electric, которая открыла первый офис в нашей стране еще в 1993 году. Глобальная корпорация выделяла темы энергоэффективности и устойчивого развития как стретегические и приоритетные. Буквально три месяца назад, на международной промышленной выставке Иннопром , проходившей в Екатеринбурге, было объявлено о продаже бизнеса в России и Беларуси локальному менеджменту. отделении от международной корпорации и создании группы компаний Систэм Электрик, в которую входят заводы "Потенциал" (г. Козьмодемьянск), Завод ЭлектроМоноблок ("СЭЗЭМ", г. Коммунар), НТЦ "Механотроника" (г. Санкт-Петербург), инженерно-сервисный центр (г. Москва) и центр инноваций (г. Иннополис).



- Мы в кратчайшие сроки трансформировали бизнес и продолжаем работать как по заключенным ранее контрактам, так и по новым проектам. На форуме 100+ мы представили оборудование, решения и сервисные услуги с акцентом на актуальные запросы строительной индустрии, - сказал "РГ" Сергей Барсук, директор департамента гражданского строительства Systeme Electric.



Schneider Electric в России была пионером в области создания "умного" электрооборудования и систем управления. В частности, специалисты компании оснащали "умной" начинкой такие объекты как Эрмитаж, а также Ельцин Центр, на примере которого реализовано комплексное решение по энергоэффективным системам.



- Технологичное и энергоэффективное здание трудно представить без современного инженерного оборудования и систем управления. Мы накопили огромный опыт по автоматизации зданий и активно развиваем это направление - пояснил "РГ" Сергей Барсук.



В том, что перспектива развития энергосберегающих технологий актуальна, согласились все участники сессии. "Вопросы энергосбережения становятся всё более массовыми и популярными", - уверен Денис Смирнов, руководитель службы развития продукта и BIM- технологий Группы "Эталон". На данный момент это особенно актуально для владельцев коммерческой и промышленной недвижимости, которые внимательно считают затраты на содержание зданий. Также вопрос актуален для владельцев жилья премиум-класса, а вот в массовой застройке внедрение энергоэффективных технологий пока идет более медленными темпами.



Группа "Эталон" одна из первых в стране начала внедрять в девелопменте "зеленые стандарты", которые повышают уровень комфорта жизни, позволяют снизить потребление энергоресурсов и негативное воздействие на окружающую среду.



- Нынешние приоритеты в строительстве жилья состоят из нескольких составляющих: энергоэффективность, комфортность, экологичность, что совокупно влияет на экономику здания. Объективно, для покупателя квартиры вопросы энергоэффективности сейчас не на первом месте при выборе жилья, но с ростом стоимости энергоресурсов этот компонент неизбежно будет становиться более востребованным, - считает Денис Смирнов.



Тренд на внедрение эффективных технологий помимо экономических расчетов диктуют и "зеленые" требования. По оценке Международного энергетического агентства, на строительную отрасль и жилищно-коммунальное хозяйство приходится около 40% от всего объема выбросов парниковых газов. Для сравнения, на транспорт приходится 33%, на промышленность - 26 %.



И эту статистику можно и нужно менять. Так в старых домах, возведенных в 70-е годы, для обогрева одного кубометра жилья в год требуется 300 кВт·ч/м²год , для современных домов низкого потребления этот показатель составляет уже 60 кВт·ч/м²год . Внедрение "зеленого" стандарта в строительстве, по мнению Дениса Смирнова, призвано существенно снизить и эти показатели. К примеру, в Европе уже строятся так называемые "пассивные дома", для которых потребность в энергии из вне составляет всего 15 кВт·ч/м²год.



Спрос на умное оборудование для оснащения зданий не снижается, подтвердил на сессии директор уральского представительства одной из крупнейших компаний - дистрибьютеров электрооборудования ЭТМ Сергей Моргачев: "Мы провели сравнительный анализ количества проектов. Если до февраля доля проектов с таким оборудованием была 19%, то сейчас, к середине октября выросла до 25%. Мы отмечаем устойчивый рост рынка в данном направлении".



- Нужно учитывать, что есть два вида энергоэффективности - пассивная и активная. Первая ориентирована на качественные, энергосберегающие строительные материалы, вторая - энергоменеджмент и мониторинг. Для лучшего результата необходимо применять оба компонента, потому что если надеяться только на хорошую " упаковку" здания, то со временем наступит деградация. Системы активного контроля с использованием цифровых технологий не позволят запустить разрушительные механизмы, - пояснил свою позицию Павел Мурзакаев, руководитель направления по развитию бизнеса программных продуктов Systeme Electric. - В нашей компании разработали и недавно представили российский программный продукт, обеспечивающий многокомпонентную систему управления и контроля за зданием. Он предназначен как для промышленных объектов, так и для гражданского строительства.



Отечественные программные продукты сейчас, когда мировые разработчики технологий приостановили деятельность или ушли из России, особенно востребованы на рынке - убеждены эксперты. Кроме того, это область, в которой экспертиза российских компаний сильна. Но, как подчеркнул в ходе сессии генеральный директор IT компании КОМИС Андрей Ивченко, важно создавать унифицированные платформы с инструментами их кастомизации под проекты, которые можно масштабировать: "Мы у себя в компании поставили задачу унифицированную платформу для программирования и управления системами автоматизации и управления на всех уровнях. А также интегрировали инструменты кастомизации и масштабирования для других разработчиков и инсталляторов. Разрабатывать программы только для себя, это все равно, что жить по принципу натурального хозяйства. Для ускоренной разработки и масштабирования внедрения необходимо кооперировать усилия всех учакстников рынка, а также предоставлять инструменты кастомизации и масштабирования этих решений, чтобы развитием успешных технологий и практик мог заниматься широкий круг участников".



Для достижения эффективности энергосберегающих технологий жилых объектов - надо экспериментировать, считают в ГК "КОРТРОС". В Екатеринбурге компания осуществляет масштабный проект комплексной застройки и дальнейшего обслуживания микрорайона Академический, рассчитанного на 9 миллионов квадратных метров жилья. На форуме компания представила несколько новых технологий, которые уже заслужили высокую оценку специалистов. В частности, систему рекуперации тепла сточных вод и вентиляционного воздуха для нужд ГВС, систему накопления электроэнергии.



- Развитие энергосбережения невозможно без экспериментальных технологий, - пояснил на сессии подход компании к поиску энергоэффективных решений Алексей Обухов, генеральный директор ООО "РСГ - Инженерная Инфраструктура" (входит в ГК "КОРТОС"), - Поскольку установленные нормативы в строительстве не менялись десятилетиями, то и поиск оптимальных решений по возведению и эксплуатации зданий сегодня крайне востребован.



Исследования по инновационным энергоэффективным технологиям проходят в разноуровневом (7 и 9 этажей) жилом доме, возведенном в Академическом в 2014 г. На крыше здания установлена солнечная электростанция, которая частично (10% от потребления) обеспечивает жильцов электроэнергией. На техническом этаже работает система накопления энергии, позволяющая аккумулировать электрическую энергию в ночные часы по сниженному тарифу и возвращать жильцам днем в пиковые часы потребления. Система рекуперации тепла сточных вод и вентиляционного воздуха дает 30% экономии тепла, - прокомментировал принцип работы технологии Алексей Обухов.



- Наша дискуссия с участием экспертов отрасли показала, что энергоэффективность - это не краткосрочный тренд, а стратегический приоритет для компаний, участвующих в разработке и реализации строительных проектов. Мы планируем и дальше развивать это направление для сегментов строительства и промышленности,- резюмировал итоги сессии директор департамента гражданского строительства Systeme Electric Сергей Барсук.



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