Стартовали продажи аппаратов SystemePact ACB на токи 4000-6300А, созданных по запросам российского рынка

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, объявляет о начале продаж типоразмера воздушных автоматических выключателей SystemePact ACB на токи 4000-6300А.

Стационарные и выкатные версии аппаратов доступны в трехполюсном и четырехполюсном исполнении.

В целях унификации для всех вариаций данного типоразмера предусмотрена единая отключающая способность: 150 кА при напряжении 400-415 В и 120 кА при напряжении 690 В.

SystemePact ACB разработаны на базе флагманской серии MasterPact NW от Schneider Electric эксклюзивно для российского рынка с учётом потребностей отечественных заказчиков. Новая серия сохраняет совместимость с большинством аксессуаров MasterPact, что обеспечивает преемственность решений и снижает затраты на модернизацию.

Автоматические выключатели серии SystemePact ACB предназначены для защиты низковольтных сетей до 690 В и подходят для объектов любого масштаба: от крупных промышленных предприятий до офисных зданий. Встроенные функции измерений параметров сети (ток, напряжение, мощность, энергия, частота, коэффициенты нелинейных искажений) и передачи данных позволяют интегрировать выключатели в системы диспетчеризации и сети связи.

Отличительными особенностями выключателей SystemePact ACB являются высокие технические характеристики, эргономичность, качество материалов, а также удобство монтажа, ввода в эксплуатацию и обслуживания.