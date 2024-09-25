Автономный программатор АПС200 чтение/запись адресов и конфигурируемых параметров адресных устройств
Автономный программатор АПС200 чтение/запись адресов и конфигурируемых параметров адресных устройств
Референс: АПС200АР
Автономный программатор АПС200 чтение/запись адресов и конфигурируемых параметров адресных устройств, два встроенных аккумулятора, время автономной работы - не менее 8 часов
Спецификация
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409170380
|15
|20
|10
|см.
|0.11
|кг.
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Тип документа
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
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