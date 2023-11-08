КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ С/У ДЛЯ ГСК (78*45 ММ)
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ С/У ДЛЯ ГСК (78*45 ММ)
Референс: II-U-1
Линейка MultiBox
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ скрытого монтажа ДЛЯ гипсокартона (78*45 ММ), цвет-жёлтый
Спецификация
Технические характеристики
EC000119 Монтажная коробка/держатель приборов для систем прокладки кабеля под полом
Ширина 78 мм
Модель/исполнение Форма суппорта
Глубина 45 мм
Количество встраиваемых устройств 1
Основные характеристики
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Серия Glossa
Цветовой оттенок желтый
Тип продукта монтажная коробка
Дополнительные характеристики
Материал PP (полипропилен)
Диаметр 78 мм
Монтаж электропроводки Скрытый
Количество постов 1-постовая
Тип покрытия матовый
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP30
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050333155
|90
|90
|46
|мм.
|0.03
|кг.
CAR
|3
|—
|80
|шт.
|24607050333159
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|2.7
|кг.
P12
|4
|—
|2400
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|99
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 45 мм
Высота 78 мм
Ширина 78 мм
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