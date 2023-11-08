КОРОБКА РАСПРЕД. ОТКР.УСТАНОВКИ 70X70X40 (внутр.размеры), габариты 95х95х48, IP55, 6 сальников DIY
КОРОБКА РАСПРЕД. ОТКР.УСТАНОВКИ 70X70X40 (внутр.размеры), габариты 95х95х48, IP55, 6 сальников DIY
Референс: IMT350901
Линейка MultiBox
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, внутренние размеры 70X70X40 мм, габариты 95х95х48 мм, степень пылевлагозащиты IP55, 6 сальников , со стикером, цвет-серый
Спецификация
Технические характеристики
EC002600 Коробка/корпус для наружного монтажа на стену/потолок
Способ монтажа Настенно-потолочное крепление
Цвет Серый
Ширина 95 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Основные характеристики
Наименование продукта Mureva BOX
Серия Mureva Mureva
Цветовой оттенок грифель (RAL 7035)
Количество в одном комплекте комплект из 96 шт.
Тип продукта распределительная коробка
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Материал PP (полипропилен): корпус и крышка
Тип кабеля Изолирующие шайбы
Количество вводов кабеля 6 диаметр: 20 мм
Соединения – клеммы без клемм
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды -25-60 °C
Степень защиты ip IP55
Стойкость к воздействию огня и сверхвысоким температурам 750 °C
Стандарты EN 60670
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
CAR
|3
|—
|96
|шт.
|13606480343114
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|7.68
|кг.
P12
|4
|—
|1728
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|166
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 48 мм
Высота 95 мм
Ширина 95 мм
Документы
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Тип документа
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