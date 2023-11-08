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IMT350901
КОРОБКА РАСПРЕД. ОТКР.УСТАНОВКИ 70X70X40 (внутр.размеры), габариты 95х95х48, IP55, 6 сальников DIY
IMT350901
IMT350901
IMT350901

КОРОБКА РАСПРЕД. ОТКР.УСТАНОВКИ 70X70X40 (внутр.размеры), габариты 95х95х48, IP55, 6 сальников DIY

Референс: IMT350901
Линейка MultiBox

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, внутренние размеры 70X70X40 мм, габариты 95х95х48 мм, степень пылевлагозащиты IP55, 6 сальников , со стикером, цвет-серый

Спецификация
Технические характеристики
EC002600 Коробка/корпус для наружного монтажа на стену/потолок
Способ монтажа Настенно-потолочное крепление
Цвет Серый
Ширина 95 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Основные характеристики
Наименование продукта Mureva BOX
Серия Mureva Mureva
Цветовой оттенок грифель (RAL 7035)
Количество в одном комплекте комплект из 96 шт.
Тип продукта распределительная коробка
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Материал PP (полипропилен): корпус и крышка
Тип кабеля Изолирующие шайбы
Количество вводов кабеля 6 диаметр: 20 мм
Соединения – клеммы без клемм
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды -25-60 °C
Степень защиты ip IP55
Стойкость к воздействию огня и сверхвысоким температурам 750 °C
Стандарты EN 60670
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
CAR
396шт.1360648034311438.438.433.2 см. 7.68кг.
P12
41728шт.12080114.6 см. 166кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 48 мм
Высота 95 мм
Ширина 95 мм
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