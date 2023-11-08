Продукты
IMT350921
КОРОБКА РАСПРЕД. ОТКР.УСТАНОВКИ 85X85X40 (внутр.размеры), габариты 110х110х48, IP55, 6 сальников DIY
IMT350921
IMT350921
IMT350921

КОРОБКА РАСПРЕД. ОТКР.УСТАНОВКИ 85X85X40 (внутр.размеры), габариты 110х110х48, IP55, 6 сальников DIY

Референс: IMT350921
Линейка MultiBox

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, внутренние размеры 85X85X40 мм, габариты 110х110х48 мм, степень пылевлагозащиты IP55, 6 сальников, со стикером, цвет-серый

Спецификация
Технические характеристики
EC002600 Коробка/корпус для наружного монтажа на стену/потолок
Способ монтажа Настенно-потолочное крепление
Цвет Серый
Ширина 110 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Основные характеристики
Наименование продукта Mureva BOX
Серия Mureva Mureva
Цветовой оттенок грифель (RAL 7035)
Количество в одном комплекте комплект из 96 шт.
Тип продукта распределительная коробка
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Материал PP (полипропилен): корпус и крышка
Тип кабеля Изолирующие шайбы
Количество вводов кабеля 6 диаметр: 20 мм
Соединения – клеммы без клемм
Условия эксплуатации
Стандарты EN 60670
Рабочая температура окружающей среды -25-60 °C
Степень защиты ip IP55
Стойкость к воздействию огня и сверхвысоким температурам 750 °C
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648034315511115 см. 91г.
BB1
272шт.1360648034315238.538.533 см. 7.114кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 48 мм
Высота 110 мм
Ширина 110 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Распределительные коробки открытой установки
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 253.25 kB
Распределительные коробки открытой установки
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик