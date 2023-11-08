КОРОБКА РАСПРЕД. ОТКР.УСТАНОВКИ D65X40 (внутр.размеры), габариты D84х48, IP55, 4 сальника
КОРОБКА РАСПРЕД. ОТКР.УСТАНОВКИ D65X40 (внутр.размеры), габариты D84х48, IP55, 4 сальника
Референс: IMT35093
Линейка MultiBox
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, внутренние размеры 65X40 мм, габариты D84х48 мм, степень пылевлагозащиты IP55, 4 сальника, цвет-серый
Спецификация
Технические характеристики
EC002600 Коробка/корпус для наружного монтажа на стену/потолок
Способ монтажа Настенно-потолочное крепление
Цвет Серый
Ширина 83 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Основные характеристики
Наименование продукта Mureva BOX
Серия Mureva Mureva
Цветовой оттенок грифель (RAL 7035)
Количество в одном комплекте набор из 150
Тип продукта распределительная коробка
Дополнительные характеристики
Тип монтажа открытый
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Материал PP (полипропилен): корпус и крышка
Диаметр 84 мм
Тип кабеля Изолирующие шайбы
Условия эксплуатации
Стандарты EN 60670
Рабочая температура окружающей среды -25-60 °C
Степень защиты ip IP55
Стойкость к воздействию огня и сверхвысоким температурам 750 °C
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480343162
|8.5
|8.5
|5
|см.
|54
|г.
Логистические данные Нетто
Глубина 48 мм
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