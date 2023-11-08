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IMT35094
КОРОБКА РАСПРЕД.ОТКР.УСТАНОВКИ D80X40 (внутр.размеры), габариты D100х48, IP55, 4 сальника
IMT35094
IMT35094

КОРОБКА РАСПРЕД.ОТКР.УСТАНОВКИ D80X40 (внутр.размеры), габариты D100х48, IP55, 4 сальника

Референс: IMT35094
Линейка MultiBox

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, внутренние размеры 80X40 мм, габариты D100х48 мм, степень пылевлагозащиты IP55, 4 сальника, цвет-серый

Спецификация
Технические характеристики
EC002600 Коробка/корпус для наружного монтажа на стену/потолок
Способ монтажа Настенно-потолочное крепление
Цвет Серый
Ширина 99 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Основные характеристики
Наименование продукта Mureva BOX
Серия Mureva Mureva
Цветовой оттенок грифель (RAL 7035)
Количество в одном комплекте комплект из 96 шт.
Тип продукта распределительная коробка
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Материал PP (полипропилен): корпус и крышка
Диаметр 100 мм
Тип кабеля Изолирующие шайбы
Количество вводов кабеля 4 диаметр: 20 мм
Условия эксплуатации
Стандарты EN 60670
Рабочая температура окружающей среды -25-60 °C
Степень защиты ip IP55
Стойкость к воздействию огня и сверхвысоким температурам 750 °C
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.3606480343186994.5 см. 67г.
CAR
396шт.13606480343183383833 см. 6.903кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 48 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Формат PDF
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