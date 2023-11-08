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IMT351011
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X60 DIY
IMT351011
IMT351011
IMT351011

КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X60 DIY

Референс: IMT351011
Линейка MultiBox

КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ стен (бетон, кирпич и т. п.), размеры 68(65)X60 мм, со стикером, цвет-зелёный

Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Зеленый
Ширина 71 мм
Модель/исполнение Одинарный (-ая)
Основные характеристики
Наименование продукта Multifix Modulo
Серия Multifix Multifix
Количество в одном комплекте набор из 120
Тип продукта электроустановочная коробка
Дополнительные характеристики
Монтажная опора кирпич
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Материал PP (полипропилен) (необработанная)
Диаметр 65 мм
Внутренняя глубина 59 мм
Условия эксплуатации
Стандарты МЭК 60670-1
Рабочая температура окружающей среды -25-60 °C
Степень защиты ip IP30
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.3606480343230748563 мм. 0.017кг.
BB1
2120шт.1360648034323742.53723.5 см. 2.371кг.
CAR
3120шт.13606480343237426236372 мм. 2.385кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 61 мм
Ширина 71 мм;81 мм
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Монтажные коробки для сплошных стен
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 375.57 kB
Монтажные коробки для сплошных стен
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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