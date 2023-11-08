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IMT35121
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 100(88)X50
IMT35121

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 100(88)X50

Референс: IMT35121
Линейка MultiBox

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ стен (бетон, кирпич и т. п.), размеры 100(88)X50 мм, цвет-зелёный

Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Зеленый
Ширина 107 мм
Модель/исполнение Одинарный (-ая)
Основные характеристики
Наименование продукта Multifix Modulo
Серия Multifix Multifix
Количество в одном комплекте набор из 84
Тип продукта распределительная коробка
Дополнительные характеристики
Монтажная опора кирпич
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Материал PP (полипропилен)
Диаметр 107 мм
Внутренняя глубина 49 мм
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды -25-60 °C
Степень защиты ip IP30
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
S04
384шт.13606480343268604030 см. 4.075кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 43 мм
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Тип документа
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