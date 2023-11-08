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IMT35122
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 100X100X50
IMT35122
IMT35122
IMT35122

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 100X100X50

Референс: IMT35122
Линейка MultiBox

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ стен (бетон, кирпич и т. п.), размеры 100X100X50 мм, цвет-зелёный

Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Зеленый
Ширина 112 мм
Модель/исполнение Одинарный (-ая)
Основные характеристики
Наименование продукта Multifix Modulo
Серия Multifix Multifix
Количество в одном комплекте набор из 72
Тип продукта распределительная коробка
Дополнительные характеристики
Монтажная опора кирпич
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Материал PP (полипропилен)
Внутренняя глубина 49 мм
Состав устройства крышка
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды -25-60 °C
Степень защиты ip IP30
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648034328511.211.25.1 см. 63.6г.
Логистические данные Нетто
Глубина 51 мм
Ширина 112 мм
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Тип документа
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 281.58 kB
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