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IMT351201
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 80(68)X40 DIY
IMT351201
IMT351201

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 80(68)X40 DIY

Референс: IMT351201
Линейка MultiBox

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ стен (бетон, кирпич и т. п.), размеры 80(68)X40 мм, со стикером, цвет-зелёный

Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Зеленый
Ширина 80 мм
Модель/исполнение Одинарный (-ая)
Основные характеристики
Наименование продукта Multifix Modulo
Серия Multifix Multifix
Количество в одном комплекте набор из 175
Тип продукта распределительная коробка
Дополнительные характеристики
Уплотнение без
Монтажная опора кирпич
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Материал PP (полипропилен)
Диаметр 80 мм
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды -25-60 °C
Степень защиты ip IP30
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064803432548.38.34.5 см. 23г.
CAR
3175шт.13606480343251383838 см. 4.54кг.
P12
43150шт.12080114.6 см. 100кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 43 мм
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Тип документа
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