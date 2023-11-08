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IMT350911
КОРОБКА РАСПРЕД. ОТКР.УСТАНОВКИ 100X100X50(внутр.размеры),габариты 130х130х58, IP55, 6 сальников DIY
IMT350911
IMT350911

КОРОБКА РАСПРЕД. ОТКР.УСТАНОВКИ 100X100X50(внутр.размеры),габариты 130х130х58, IP55, 6 сальников DIY

Референс: IMT350911
Линейка MultiBox

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, внутренние размеры 100X100X50 мм, габариты 130х130х58 мм, степень пылевлагозащиты IP55, 6 сальников, со стикером, цвет-серый

Спецификация
Технические характеристики
EC002600 Коробка/корпус для наружного монтажа на стену/потолок
Способ монтажа Настенно-потолочное крепление
Цвет Серый
Ширина 130 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Основные характеристики
Наименование продукта Mureva BOX
Цветовой оттенок грифель (RAL 7035)
Количество в одном комплекте набор из 45
Тип продукта распределительная коробка
Серия Mureva Mureva
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Материал PP (полипропилен): корпус и крышка
Тип кабеля Изолирующие шайбы
Количество вводов кабеля 6 диаметр: 25 мм
Соединения – клеммы без клемм
Условия эксплуатации
Стандарты EN 60670
Рабочая температура окружающей среды -25-60 °C
Степень защиты ip IP55
Стойкость к воздействию огня и сверхвысоким температурам 750 °C
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648034313113013060 мм. 0.132кг.
CAR
345шт.1360648034313839.538.532 см. 6.305кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 58 мм
Высота 130 мм
Ширина 130 мм
Документы
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Тип документа
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