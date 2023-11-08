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II-U-2
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ С/У ДЛЯ ГСК С САМОРЕЗАМИ (78*45 ММ)
II-U-2
II-U-2

КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ С/У ДЛЯ ГСК С САМОРЕЗАМИ (78*45 ММ)

Референс: II-U-2
Линейка MultiBox

КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ скрытого монтажа ДЛЯ гипсокартона С САМОРЕЗАМИ (78*45 ММ), цвет-жёлтый

Спецификация
Технические характеристики
EC000119 Монтажная коробка/держатель приборов для систем прокладки кабеля под полом
Ширина 78 мм
Модель/исполнение Форма суппорта
Глубина 45 мм
Количество встраиваемых устройств 1
Основные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Серия Glossa
Цветовой оттенок желтый
Тип продукта монтажная коробка
Дополнительные характеристики
Материал PP (полипропилен)
Диаметр 78 мм
Монтаж электропроводки Скрытый
Количество постов 1-постовая
Тип покрытия матовый
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP30
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4607050333162909046 мм. 0.032кг.
CAR
380шт.2460705033316640.424.228.8 см. 2.9кг.
P12
42400шт.12080101.4 см. 108кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 45 мм
Высота 78 мм
Ширина 78 мм
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Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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