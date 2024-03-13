Оповещатель пожарный адресный световой табличный ОС200Т
Оповещатель пожарный адресный световой табличный ОС200Т
Референс: ОС200Т-33
Оповещатель пожарный адресный световой табличный ОС200Т,. Варианты надписей Выход, Пожар, Автоматика отключена, Газ уходи!, Газ не входить! Порошок уходи!, Порошок не входить! Пена уходи!, Пена не входить!
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409170298
|15
|10
|10
|см.
|0.1
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
ОС200Т-33 Оповещатель пожарный светозвуковой адрессный
Дата документа: 13/03/2024
Формат PDF
Размер 287.68 kB
ОС200Т-33 Оповещатель пожарный светозвуковой адрессный
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