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RCFCM2
Модуль управления шторами Comf, управление 2 шторами, 4DO, RS-485, =12В
RCFCM2

Модуль управления шторами Comf, управление 2 шторами, 4DO, RS-485, =12В

Референс: RCFCM2
Линейка SystemeComf
Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091956801398 см. 0.187кг.
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
SystemeComf Система управления комфортом - каталог
Дата документа: 19/06/2024
Формат PDF
Размер 764.98 kB
SystemeComf Система управления комфортом - каталог
Техническая документация
SystemeComf - Руководство
Дата документа: 19/06/2024
Формат PDF
Размер 987.01 kB
SystemeComf - Руководство
Техническая документация
SystemeComf RCFCM2 Модуль управления шторами - Руководство
Дата документа: 19/06/2024
Формат PDF
Размер 308.11 kB
SystemeComf RCFCM2 Модуль управления шторами - Руководство
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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