Сухой трансформатор с литой изоляцией серии Systeme3AL на номинальное напряжение 6-35 кВ и номинальную мощность до 10000 кВА
Сухой трансформатор с литой изоляцией серии Systeme3AL на номинальное напряжение 6-35 кВ и номинальную мощность до 10000 кВА
Референс: Systeme_3AL
Systeme3AL – новый сухой трансформатор с литой изоляцией на номинальное напряжение 6-35 кВ и номинальную мощность до 10000 кВА со сниженными потерями холостого хода и короткого замыкания.
Спецификация
Основные характеристики
Номинальное высшее напряжение (обмотка вн) 6-10-35 кВ
Номинальное низшее напряжение (обмотка нн) 0,4; 6; 6,3; 10; 10,5 кВ
Схема и группа соединения обмоток Y/Yn-0, D/Yn-11
Класс нагревостойкости изоляции (по гост р 52719-2007) F или H
Климатическое исполнение «у», категория размещения 3 по гост 15150 У3
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог Systeme3AL
Дата документа: 14/03/2024
Формат PDF
Размер 5.74 MB
Каталог Systeme3AL
Техническая документация
Руководство по эксплутации Systeme3AL
Дата документа: 14/03/2024
Формат PDF
Размер 712.32 kB
Руководство по эксплутации Systeme3AL
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик