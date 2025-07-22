Интеллектуальное реле SR2 ZR2PP11BD2A

Интеллектуальное реле серии SystemePLC типа SR2. Сбалансированное решение для производителей машин. Напряжение питания: 24 VDC. Потребляемая мощность: не более 10 Ватт (0,5 А). Общее количество входов/выходов - 12. 12 IO: 6 дискретных входов, 4 дискретных выходов (реле, 3 A); 2 аналоговых входа (NTC10K, PT1000, PT100, 0-10 В, 4-20 мА). Коммуникационные порты: 1xRS485; 1xRJ45; 1хUSB (Type C). Коммуникационные протоколы: Modbus RTU ведущий/ведомый; Modbus TCP. ЖК-дисплей 1.8", 4x16 символов. Возможность расширения: да, до 7 модулей ввода/вывода серии SystemePLC S172. Объем памяти: 2 МБ (Флэш-память) и 512 кБ ОЗУ. Совместимость с пластроном: есть, глубина пластрона от 46 мм. Степень защиты: IP20. Габаритные размеры: 85x80x58. Температура эксплуатации: -20 - 55 °С.