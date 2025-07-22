Продукты
Интеллектуальное реле SR2 ZR2PP11BD2A
Интеллектуальное реле SR2 ZR2PP11BD2A

Интеллектуальное реле серии SystemePLC типа SR2. Сбалансированное решение для производителей машин. Напряжение питания: 24 VDC. Потребляемая мощность: не более 10 Ватт (0,5 А). Общее количество входов/выходов - 12. 12 IO: 6 дискретных входов, 4 дискретных выходов (реле, 3 A); 2 аналоговых входа (NTC10K, PT1000, PT100, 0-10 В, 4-20 мА). Коммуникационные порты: 1xRS485; 1xRJ45; 1хUSB (Type C). Коммуникационные протоколы: Modbus RTU ведущий/ведомый; Modbus TCP. ЖК-дисплей 1.8", 4x16 символов. Возможность расширения: да, до 7 модулей ввода/вывода серии SystemePLC S172. Объем памяти: 2 МБ (Флэш-память) и 512 кБ ОЗУ. Совместимость с пластроном: есть, глубина пластрона от 46 мм. Степень защиты: IP20. Габаритные размеры: 85x80x58. Температура эксплуатации: -20 - 55 °С.

Спецификация
Технические характеристики
EC001417 Логический модуль
Количество аналоговых входов 2
Количество цифровых входов 6
С релейным выходом Да
Напряжение питания постоян. тока (DC) 24-24
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804092260639.210.66.7 см. 0.22кг.
CAR
33шт.1468040922606020.613.112.9 см. 0.876кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог SystemePLC SR&S172
Дата документа: 22/07/2025
Формат PDF
Размер 8.07 MB
Каталог SystemePLC SR&S172
Техническая документация
Руководство пользователя ПО SystemePLC Studio
Дата документа: 22/07/2025
Формат PDF
Размер 8.52 MB
Руководство пользователя ПО SystemePLC Studio
Техническая документация
Листовка SystemePLC SR
Дата документа: 22/07/2025
Формат PDF
Размер 5.4 MB
Листовка SystemePLC SR
Техническая документация
Листовка SystemePLC SR применение АВР
Дата документа: 22/07/2025
Формат PDF
Размер 734.59 kB
Листовка SystemePLC SR применение АВР
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
