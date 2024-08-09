Модульное оборудование и щитки City9 для вашего дома

В повседневной жизни вы не задумываетесь об электрооборудовании и рассчитываете на его исправность. Но выбор, сделанный в пользу дешевых аналогов, в конечном итоге может обойтись вам слишком дорого и не сработать в нужный момент.

Установив надежное модульное оборудование City9, вы сможете быть спокойны за жизнь и здоровье своей семьи.

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Как собрать щиток

Выбор автоматических выключателей

Автоматические выключатели City9 (АВ)

Необходим для защиты проводки и электроприборов от токов перегрузки и короткого замыкания

  • Отключающая способность: 4,5 и 6 кА
  • Кривые отключения: B и С
  • Полюсы: 1P, 2P, 3P, 4P
  • Номинальные токи: от 6 до 63 А
  • Момент затяжки: 2,5 Н·м
  • Сечение кабеля: до 25 мм2

Выбор устройств дифференциальной защиты

Зачем ставить дифференциальную защиту

Для защиты людей от поражения электрическим током используются устройства дифференциальной защиты: ВДТ (УЗО) и АВДТ (дифавтоматы). Они могут быть установлены как на отдельные линии (например, на розетку в ванной комнате или стиральную машину, так и на группу линий: например, на все розетки в гостиной).

Типы выключателей дифференциального тока:

Тип AC

ВДТ типа AC используются для типовых нагрузок, например для:

  • электрических розеток общего назначения;
  • ламп накаливания или светодиодного освещения;
  • бытовой электроники класса II (фенов, телевизоров и т. д.);
  • электрических обогревателей, водонагревателей.

Тип A

ВДТ типа А реагируют на чистый синусоидальный и пульсирующий постоянный разностный ток и применяются для защиты:

  • электронных приборов класса I (стиральных машин, посудомоечных машин,электроплит, сушилок).

Выключатели дифференциального тока City9 (ВДТ)

Устройство, которое защищает жизни и здоровье людей от удара током и проводку от возгорания

  • Отключающая способность: 6 кА
  • Полюсы: 2P, 4Р
  • Повышенная безопасность: типы A и AС
  • Чувствительность: 10, 30, 100 и 300 мА
  • Тип: электромеханический
  • Момент затяжки: 2,5 Н·м
  • Сечение кабеля: до 25 мм2

Номинальный ток ВДТ не должен быть меньше номинального тока
вышестоящего автоматического выключателя!

Автоматические выключатели дифференциального тока City9 (дифавтомат)

Комбинирует в себе два защитных прибора —УЗО (ВДТ) и автоматический выключатель. Защищает проводку от повреждения, предотвращает возникновение пожара и поражение людей электрическим током.

  • Отключающая способность: 4,5 и 6 кА
  • Полюсы: 1P+N
  • Номинальные токи: от 10 до 40 А
  • Повышенная безопасность: типы A и AС
  • Чувствительность: 10, 30 мА
  • Момент затяжки: 2,5 Н·м
  • Сечение кабеля: до 25 мм2

Чем отличается ВДТ и дифавтомат

Дифавтомат (АВДТ) представляет собой устройство, сочетающее в себе функции автоматического выключателя и ВДТ (УЗО). Использование АВДТ позволяет сэкономить место в электрощитке, а значит дает возможность использовать более компактный пластиковый щиток.

Выключатели нагрузки City9 (ВН)

Включение и отключение цепей, имеет красный рычаг для быстрой идентификации в щитке. Используется в качестве вводного устройства в щитке.

  • Полюсы: 1P, 2P, 3P, 4P
  • Номинальные токи: 40 и 63 А
  • Механизм двойного разрыва цепи
  • Момент затяжки: 3,5 Н·м
  • Сечение кабеля: до 25 мм2

Контакторы City9 (КМ)

В сочетании с однофазными автоматическими выключателями или выключателями дифференциального тока обеспечивают дистанционное управление в однофазных и трехфазных цепях переменного тока:

  • систем освещения, отопления, вентиляции, жалюзи, водоснабжения;
  • неприоритетных нагрузок с помощью мастер-выключателя.

Характеристики:

  • Контакты: 2НО, 4НО
  • Номинальные токи: от 16 до 63 А
  • Напряжение цепи управления: 230 В
  • Номинальное напряжение аппарата: 230 и 400 В
  • Ручное управление
  • Момент затяжки: 3,5 Н·м
  • Сечение кабеля: до 25 мм2

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