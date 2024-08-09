Модульное оборудование и щитки City9 для вашего дома
В повседневной жизни вы не задумываетесь об электрооборудовании и рассчитываете на его исправность. Но выбор, сделанный в пользу дешевых аналогов, в конечном итоге может обойтись вам слишком дорого и не сработать в нужный момент.
Установив надежное модульное оборудование City9, вы сможете быть спокойны за жизнь и здоровье своей семьи.
Автоматические выключатели City9 (АВ)
Необходим для защиты проводки и электроприборов от токов перегрузки и короткого замыкания
- Отключающая способность: 4,5 и 6 кА
- Кривые отключения: B и С
- Полюсы: 1P, 2P, 3P, 4P
- Номинальные токи: от 6 до 63 А
- Момент затяжки: 2,5 Н·м
- Сечение кабеля: до 25 мм2
Зачем ставить дифференциальную защиту
Для защиты людей от поражения электрическим током используются устройства дифференциальной защиты: ВДТ (УЗО) и АВДТ (дифавтоматы). Они могут быть установлены как на отдельные линии (например, на розетку в ванной комнате или стиральную машину, так и на группу линий: например, на все розетки в гостиной).
Типы выключателей дифференциального тока:
Тип AC
ВДТ типа AC используются для типовых нагрузок, например для:
- электрических розеток общего назначения;
- ламп накаливания или светодиодного освещения;
- бытовой электроники класса II (фенов, телевизоров и т. д.);
- электрических обогревателей, водонагревателей.
Тип A
ВДТ типа А реагируют на чистый синусоидальный и пульсирующий постоянный разностный ток и применяются для защиты:
- электронных приборов класса I (стиральных машин, посудомоечных машин,электроплит, сушилок).
Выключатели дифференциального тока City9 (ВДТ)
Устройство, которое защищает жизни и здоровье людей от удара током и проводку от возгорания
- Отключающая способность: 6 кА
- Полюсы: 2P, 4Р
- Повышенная безопасность: типы A и AС
- Чувствительность: 10, 30, 100 и 300 мА
- Тип: электромеханический
- Момент затяжки: 2,5 Н·м
- Сечение кабеля: до 25 мм2
Номинальный ток ВДТ не должен быть меньше номинального тока
вышестоящего автоматического выключателя!
Автоматические выключатели дифференциального тока City9 (дифавтомат)
Комбинирует в себе два защитных прибора —УЗО (ВДТ) и автоматический выключатель. Защищает проводку от повреждения, предотвращает возникновение пожара и поражение людей электрическим током.
- Отключающая способность: 4,5 и 6 кА
- Полюсы: 1P+N
- Номинальные токи: от 10 до 40 А
- Повышенная безопасность: типы A и AС
- Чувствительность: 10, 30 мА
- Момент затяжки: 2,5 Н·м
- Сечение кабеля: до 25 мм2
Чем отличается ВДТ и дифавтомат
Дифавтомат (АВДТ) представляет собой устройство, сочетающее в себе функции автоматического выключателя и ВДТ (УЗО). Использование АВДТ позволяет сэкономить место в электрощитке, а значит дает возможность использовать более компактный пластиковый щиток.
Выключатели нагрузки City9 (ВН)
Включение и отключение цепей, имеет красный рычаг для быстрой идентификации в щитке. Используется в качестве вводного устройства в щитке.
- Полюсы: 1P, 2P, 3P, 4P
- Номинальные токи: 40 и 63 А
- Механизм двойного разрыва цепи
- Момент затяжки: 3,5 Н·м
- Сечение кабеля: до 25 мм2
Контакторы City9 (КМ)
В сочетании с однофазными автоматическими выключателями или выключателями дифференциального тока обеспечивают дистанционное управление в однофазных и трехфазных цепях переменного тока:
- систем освещения, отопления, вентиляции, жалюзи, водоснабжения;
- неприоритетных нагрузок с помощью мастер-выключателя.
Характеристики:
- Контакты: 2НО, 4НО
- Номинальные токи: от 16 до 63 А
- Напряжение цепи управления: 230 В
- Номинальное напряжение аппарата: 230 и 400 В
- Ручное управление
- Момент затяжки: 3,5 Н·м
- Сечение кабеля: до 25 мм2