«Самый заряженный проект» приз – поездка в ОАЭ

Заряди проект продукцией Systeme Electric и получи шанс зарядиться солнечной энергией и новыми идеями в ОАЭ!

Условия

10 победителей, реализовавших проект или несколько проектов суммарно на бОльшую сумму в своем регионе по коллекциям Atlas Design, Atlas Design Nature, Atlas Design Profi54, Multitrack, ArtGallery*, STEP Turbo*, STEP Balance* получают приз — поездку по знаковым архитектурным объектам ОАЭ в составе группы дизайнеров и архитекторов.

Порядок определения победителей

В акции участвуют две номинации:

Проекты квартир, коттеджей и небольших коммерческих зданий площадью до 1000 кв м Проекты жилых и коммерческих зданий площадью более 1000 кв м

В каждой номинации определяются 5 победителя в следующем порядке:

В первом туре в каждом регионе по каждой номинации определяется проект или несколько проектов одного Участника с наибольшей суммой закупки оборудования, участвующего в конкурсе

Во втором туре из этих проектов выбираются 5 победителей с наибольшей суммой закупки оборудования, участвующего в конкурсе

Сроки проведения поездки

Поездка состоится в период с 31.11.2024 до 20.12.2024

Дополнительная важная информация

Компания Систэм Электрик берет на себя расходы по оплате перелета Москва-ОАЭ-Москва, проживания на период проведения мероприятия.

В конкурсе могут участвовать частные дизайнеры интерьера, архитекторы, архитектурные мастерские, дизайн-студии. Акция проводится для всех регионов России и в каждой номинации может стать победителем только один участник от каждого региона.

В случае нескольких авторов одного проекта, компания Systeme Electric берет на себя расходы на одного из авторов.

* - скоро открытие продаж