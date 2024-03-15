необходимо прислать на электронный адрес zaryadiproject@
К участию принимаются реализованные проекты с 01.01.2024 по 31.10.2024
Реализованный проект – объект, для которого осуществлена закупка и отгрузка оборудования Систэм Электрик.
01.11.24 – 15.11.24 период подведения итогов
16.11.24 – 31.11.24 период награждения победителей
Заряди проект продукцией Systeme Electric и получи шанс зарядиться солнечной энергией и новыми идеями в ОАЭ!
Условия
10 победителей, реализовавших проект или несколько проектов суммарно на бОльшую сумму в своем регионе по коллекциям Atlas Design, Atlas Design Nature, Atlas Design Profi54, Multitrack, ArtGallery*, STEP Turbo*, STEP Balance* получают приз — поездку по знаковым архитектурным объектам ОАЭ в составе группы дизайнеров и архитекторов.
Порядок определения победителей
В акции участвуют две номинации:
- Проекты квартир, коттеджей и небольших коммерческих зданий площадью до 1000 кв м
- Проекты жилых и коммерческих зданий площадью более 1000 кв м
В каждой номинации определяются 5 победителя в следующем порядке:
- В первом туре в каждом регионе по каждой номинации определяется проект или несколько проектов одного Участника с наибольшей суммой закупки оборудования, участвующего в конкурсе
- Во втором туре из этих проектов выбираются 5 победителей с наибольшей суммой закупки оборудования, участвующего в конкурсе
Сроки проведения поездки
Поездка состоится в период с 31.11.2024 до 20.12.2024
Дополнительная важная информация
Компания Систэм Электрик берет на себя расходы по оплате перелета Москва-ОАЭ-Москва, проживания на период проведения мероприятия.
В конкурсе могут участвовать частные дизайнеры интерьера, архитекторы, архитектурные мастерские, дизайн-студии. Акция проводится для всех регионов России и в каждой номинации может стать победителем только один участник от каждого региона.
В случае нескольких авторов одного проекта, компания Systeme Electric берет на себя расходы на одного из авторов.
* - скоро открытие продаж
Условия
Побеждает проект или несколько проектов суммарно на бОльшую сумму
Коллекции
Atlas Design Nature
Приз
200 тыс. руб.
Количество победителей
1