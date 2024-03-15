Анкета участника Условия участия Период проведения конкурса Информация о продукции Номинации
Условия участия

необходимо прислать на электронный адрес zaryadiproject@

Заявку на участие в конкурсе (заполненную анкету участника)
Спецификацию
Проектный чертеж
Скан отгрузочных документов, подтверждающих закупку
3D визуализацию и фото проекта (электроустановка в интерьере и крупным платном)
Период проведения конкурса

К участию принимаются реализованные проекты с 01.01.2024 по 31.10.2024

Реализованный проект – объект, для которого осуществлена закупка и отгрузка оборудования Систэм Электрик.

01.11.24 – 15.11.24 период подведения итогов

16.11.24 – 31.11.24 период награждения победителей

Номинации
«Самый заряженный проект» приз – поездка в ОАЭ

Заряди проект продукцией Systeme Electric и получи шанс зарядиться солнечной энергией и новыми идеями в ОАЭ!

Условия

10 победителей, реализовавших проект или несколько проектов суммарно на бОльшую сумму в своем регионе по коллекциям Atlas Design, Atlas Design Nature, Atlas Design Profi54, Multitrack, ArtGallery*, STEP Turbo*, STEP Balance* получают приз — поездку по знаковым архитектурным объектам ОАЭ в составе группы дизайнеров и архитекторов.

Порядок определения победителей

В акции участвуют две номинации: 

  1. Проекты квартир, коттеджей и небольших коммерческих зданий площадью до 1000 кв м
  2. Проекты жилых и коммерческих зданий площадью более 1000 кв м

В каждой номинации определяются 5 победителя в следующем порядке:

  • В первом туре в каждом регионе по каждой номинации определяется проект или несколько проектов одного Участника с наибольшей суммой закупки оборудования, участвующего в конкурсе
  • Во втором туре из этих проектов выбираются 5 победителей с наибольшей суммой закупки оборудования, участвующего в конкурсе

Сроки проведения поездки

Поездка состоится в период с 31.11.2024 до 20.12.2024

Дополнительная важная информация

Компания Систэм Электрик берет на себя расходы по оплате перелета Москва-ОАЭ-Москва, проживания на период проведения мероприятия.

В конкурсе могут участвовать частные дизайнеры интерьера, архитекторы, архитектурные мастерские, дизайн-студии. Акция проводится для всех регионов России и в каждой номинации может стать победителем только один участник от каждого региона. 

В случае нескольких авторов одного проекта, компания Systeme Electric берет на себя расходы на одного из авторов.

 * - скоро открытие продаж

«В гармонии с природой» приз - 150 тыс. руб.

Условия

Побеждает проект или несколько проектов суммарно на бОльшую сумму

Коллекции

Atlas Design Nature

Приз

200 тыс. руб.

Количество победителей

1