Выставка «Мир Климата»

«Систэм Электрик» приглашает на свой стенд в рамках выставки «Мир Климата», которая пройдет 25-28 февраля на площадке ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне.

На стенде № А340 в павильоне 2, зал 1 ЦВК «Экспоцентр» в Москве будут представлены продукты и комплексные решения для ОВиК от брендов Systeme Electric, Dekraft и Systeme Soft, включая новинки, среди которых:

Преобразователи частоты SystemeVar Hertz , предназначенные для применения в системах водоподготовки, водоснабжения и водоотведения, в системах пожаротушения, охлаждения, аварийных системах, вентиляционном оборудовании и при работе климатического оборудования. Его главные преимущества – контроль целостности моторного кабеля, компактность («книжный» дизайн), надежность, большое количество полезных функций и соответствие требованиям специфичных стандартов, в частности, пожарному ГОСТ 53325-2012.

, предназначенные для применения в системах водоподготовки, водоснабжения и водоотведения, в системах пожаротушения, охлаждения, аварийных системах, вентиляционном оборудовании и при работе климатического оборудования. Его главные преимущества – контроль целостности моторного кабеля, компактность («книжный» дизайн), надежность, большое количество полезных функций и соответствие требованиям специфичных стандартов, в частности, пожарному ГОСТ 53325-2012. Ещё один продукт для ОВиК – это программируемые логические контроллеры SystemePLC S172 , которые не уступают иностранным аналогам, ранее имевшим большой спрос на российском рынке. SystemePLC S172 легко настраиваются под конкретные задачи, позволяют расширять функциональность системы по мере потребности, универсальны, устойчивы к внешним воздействиям, обрабатывают сигналы в реальном времени и способствуют оптимизации процессов.

, которые не уступают иностранным аналогам, ранее имевшим большой спрос на российском рынке. SystemePLC S172 легко настраиваются под конкретные задачи, позволяют расширять функциональность системы по мере потребности, универсальны, устойчивы к внешним воздействиям, обрабатывают сигналы в реальном времени и способствуют оптимизации процессов. Устройства управления и сигнализации SystemeSig, в том числе, герметичные кнопки со степенью защиты IP55.

Кроме того, эксперты «Систэм Электрик» примут участие и в деловой программе мероприятия.

25 февраля на практической сессии «BIM-технологии в современном строительстве», которая пройдет с 15:00 до 16:00 в зале "Атмосфера", о цифровом двойнике здания расскажет руководитель направления по развитию бизнеса программного обеспечения Павел Мурзакаев.

27 февраля с 11:00 до 12:30 в зале «Атмосфера» состоится конференция «Инженерные системы современного ЖК: климат-контроль и энергоэффективность», где директор по маркетингу продуктов промышленной автоматизации Георгий Бажибин поучаствует в обсуждении новых технологических решений в области климат-контроля и автоматизации.

«Мир климата» пройдет по адресу: Москва, Краснопресненская набережная, 14, ЦВК «Экспоцентр». Стенд «Систэм Электрик» № А340 в павильоне 2.1.

Вход на мероприятие свободный, при этом регистрация обязательна.

До встречи на «Мир Климата-2025»!