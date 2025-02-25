Выставка «Мир Климата»

«Систэм Электрик» приглашает на свой стенд в рамках выставки «Мир Климата», которая пройдет 25-28 февраля на площадке ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне.
На стенде № А340 в павильоне 2, зал 1 ЦВК «Экспоцентр» в Москве будут представлены продукты и комплексные решения для ОВиК от брендов Systeme Electric, Dekraft и Systeme Soft, включая новинки, среди которых:
- Преобразователи частоты SystemeVar Hertz, предназначенные для применения в системах водоподготовки, водоснабжения и водоотведения, в системах пожаротушения, охлаждения, аварийных системах, вентиляционном оборудовании и при работе климатического оборудования. Его главные преимущества – контроль целостности моторного кабеля, компактность («книжный» дизайн), надежность, большое количество полезных функций и соответствие требованиям специфичных стандартов, в частности, пожарному ГОСТ 53325-2012.
- Ещё один продукт для ОВиК – это программируемые логические контроллеры SystemePLC S172, которые не уступают иностранным аналогам, ранее имевшим большой спрос на российском рынке. SystemePLC S172 легко настраиваются под конкретные задачи, позволяют расширять функциональность системы по мере потребности, универсальны, устойчивы к внешним воздействиям, обрабатывают сигналы в реальном времени и способствуют оптимизации процессов.
- Устройства управления и сигнализации SystemeSig, в том числе, герметичные кнопки со степенью защиты IP55.
Кроме того, эксперты «Систэм Электрик» примут участие и в деловой программе мероприятия.
25 февраля на практической сессии «BIM-технологии в современном строительстве», которая пройдет с 15:00 до 16:00 в зале "Атмосфера", о цифровом двойнике здания расскажет руководитель направления по развитию бизнеса программного обеспечения Павел Мурзакаев.
27 февраля с 11:00 до 12:30 в зале «Атмосфера» состоится конференция «Инженерные системы современного ЖК: климат-контроль и энергоэффективность», где директор по маркетингу продуктов промышленной автоматизации Георгий Бажибин поучаствует в обсуждении новых технологических решений в области климат-контроля и автоматизации.
«Мир климата» пройдет по адресу: Москва, Краснопресненская набережная, 14, ЦВК «Экспоцентр». Стенд «Систэм Электрик» № А340 в павильоне 2.1.
Вход на мероприятие свободный, при этом регистрация обязательна.
До встречи на «Мир Климата-2025»!