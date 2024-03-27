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Преобразователь частоты SystemeVar Hertz – содержание впечатляет!

ОписаниеПреимуществаПрограммное обеспечениеПрименениеГалерея
Описание

Компактный и надёжный, он бросает вызов тяжёлым условиям, отвечая высоким требованиям.

SystemeVar Hertz выгодно отличается от конкурентов за счёт возможности монтажа “бок-о-бок” и гарантии 3 года!

Преимущества

Помимо вышеуказанной функциональности, преобразователи имеют специализированный Пожарный режим работы с функцией проверки кабеля двигателя.

Диапазон питающих напряжений/мощностей (P-тип):

1Ф 220 – 240В / от 0,4 до 2,2 кВт
3Ф 380 – 440В / от 0,75 до 30 кВт

Все преобразователи частоты SystemeVar Hertz имеют:

Встроенный протокол связи Modbus RTU
Встроенный ЭМС-фильтр Класса С3
Покрытие плат Класса 3С2
Расширенный температурный диапазон от -20 до +50 °C (до +40 °C без ухудшения рабочих характеристик)

Благодаря наличию встроенного протокола связи Modbus RTU преобразователи частоты SystemeVar Hertz могут быть легко интегрированы в уже действующие системы управления.

Наличие встроенного ЭМС-фильтра Класса C3 обеспечивает лучшую электромагнитную совместимость, за счёт уменьшения высокочастотных обратных воздействий на сеть.

Покрытие плат Класса 3С2 позволяет увеличить срок службы печатных плат, а также позволяет эксплуатировать преобразователи частоты SystemeVar Hertz в нормальных условиях.

Расширенный рабочий диапазон температур позволяет повысить надёжность и снизить вероятность отказа оборудования в процессе эксплуатации при низких/высоких температурах.

Программное обеспечение

Все преобразователи частоты SystemeVar STV630 имеют бесплатное программное обеспечение для ввода в эксплуатацию и диагностики.

Программное обеспечение SystemeVAR Tool выполняет следующие функции:

  • Ввод и копирование параметров
  • Функции мониторинга, показывающие статус работы преобразователя частоты
  • Функции мониторинга, показывающие контрольных клеммников, позволяющие тестировать их в режиме симуляции
  • Режим контрольной панели (отладка и пробных пуск)
  • Регистрация неисправностей и диагностика
Применение
Системы жизнеобеспечения зданий и сооружений
Объекты водоподготовки и водоотведения

Базовые общепромышленные применения (без динамического торможения):

  • компрессоры
  • ленточные, роликовые, цепные транспортёры и конвейеры
  • мельницы, миксеры, мешалки, смесители, дробилки
SystemeVar Hertz
SystemeVar Hertz
SystemeVar Hertz STV050 Типоразмер A
SystemeVar Hertz STV050 Типоразмер A
SystemeVar Hertz STV050 Типоразмер B
SystemeVar Hertz STV050 Типоразмер B
SystemeVar Hertz STV050 Типоразмер C
SystemeVar Hertz STV050 Типоразмер C
SystemeVar Hertz STV050 Типоразмер D
SystemeVar Hertz STV050 Типоразмер D
SystemeVar Hertz STV050 Типоразмер E
SystemeVar Hertz STV050 Типоразмер E
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