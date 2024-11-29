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STV050 Hertz: подключение нагрузки к выходу МО1

ID:192347
Вопрос: как подключить нагрузку к выходу МО1 ПЧ Hertz?

Среда: ПЧ STV050 Hertz, все типоразмеры.

Решение:


Выход МО1 является выходом типа "открытый коллектор". Эмиттер транзистора подключен к клемме GND. Коллектор подключен к клемме МО1.

Характеристики МО1: 
  • постоянное напряжение 5В ~ 48В;
  • ток 0~50 мА.
Схема подключения нагрузки изображена в прилагаемом файле.

Обратите внимание: параллельно нагрузке с индуктивностью должен быть подключен обратный диод. При закрытии транзистора при отсутствии диода на коллекторе транзистора возникает перенапряжение. Величина перенапряжения определяется величиной индуктивности нагрузки и скоростью закрытия (отключения) транзистора.
Отсутствие диода может привести к появлению опасного перенапряжения и выходу транзистрра из строя.

Типичный пример нагрузки с индуктивностью: катушка реле или контактора.

Подбор диода нужно проводить согласно обратному напряжению и току в прямом направлении:
обратное напряжение не менее 30 В;
номинальный ток диода не менее номинального тока катушки.



Серия:  SystemeVar Hertz

Вложения:
4 quadrant measurements E and PF.jpg 0 MB
FIC input output 1.jpg 0 MB
levelSTV630_05.jpg 0 MB
WiringHertz_ext_power_supply.pdf 0 MB
hj3ky98bdeae023y1ayk89fez22ubil5 0 MB
Параметризация ПЧ.pdf 0 MB
Wiring01.jpg 0 MB
4 quadrant measurements E and PF.jpg 0 MB
FIC input output 1.jpg 0 MB
WiringHertz_ext_power_supply.pdf 0 MB
Параметризация ПЧ.pdf 0 MB
hj3ky98bdeae023y1ayk89fez22ubil5 0 MB
levelSTV630_05.jpg 0 MB
Wiring01.jpg 0 MB
hj3ky98bdeae023y1ayk89fez22ubil5 0 MB
Параметризация ПЧ.pdf 0 MB
4 quadrant measurements E and PF.jpg 0 MB
FIC input output 1.jpg 0 MB
WiringHertz_ext_power_supply.pdf 0 MB
levelSTV630_05.jpg 0 MB
Wiring01.jpg 0 MB
hj3ky98bdeae023y1ayk89fez22ubil5 0 MB
Wiring01.jpg 0 MB
4 quadrant measurements E and PF.jpg 0 MB
WiringHertz_ext_power_supply.pdf 0 MB
FIC input output 1.jpg 0 MB
levelSTV630_05.jpg 0 MB
Параметризация ПЧ.pdf 0 MB
4 quadrant measurements E and PF.jpg 0 MB
hj3ky98bdeae023y1ayk89fez22ubil5 0 MB
Параметризация ПЧ.pdf 0 MB
WiringHertz_ext_power_supply.pdf 0 MB
levelSTV630_05.jpg 0 MB
FIC input output 1.jpg 0 MB
Wiring01.jpg 0 MB
4 quadrant measurements E and PF.jpg 0 MB
FIC input output 1.jpg 0 MB
hj3ky98bdeae023y1ayk89fez22ubil5 0 MB
WiringHertz_ext_power_supply.pdf 0 MB
levelSTV630_05.jpg 0 MB
Параметризация ПЧ.pdf 0 MB
Wiring01.jpg 0 MB
Wiring01.jpg 0 MB
Wiring01.jpg 0.3 MB
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