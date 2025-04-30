AtlasDesign Smart: умные девайсы для комфортной жизни

Артем Анохин менеджер по продвижению продуктового предложения

В этой статье:

В эпоху цифровизации и автоматизации всё больше людей стремятся сделать свои дома умными. Всё популярнее становятся беспроводные системы управления освещением, климатом и другими привычными функциями. По данным независимых опросов, более 30% людей используют устройства умного дома в повседневной жизни, а более 50% имеют интерес к этим системам. Вот почему растет число компаний, которые уделяют внимание умным разработкам, и с каждым днем рынок пополняется новыми игроками.

Один из активных участников сегмента – компания SberDevices, центр экспертизы по решениям на основе искусственного интеллекта в таких областях, как речевые технологии, технологии понимания естественного языка, компьютерное зрение. Компания фокусируется на создании умных устройств для конечных потребителей и корпоративных клиентов. SberDevices предлагает широкий спектр устройств для умного дома – умные лампы и led-ленты, умные выключатели и терморегуляторы, системы защиты от протечек и многие другие.

В апреле 2023 года на Инновационном Саммите Systeme Electric было подписано соглашение о совместных разработках в области устройств умного дома. В соответствии с ним две компании – SberDevices и Systeme Electric – на протяжении следующих двух лет вели совместную работу по этому проекту. И вот 31 марта 2025 года электротехнический рынок пополняется новинкой – AtlasDesign Smart.

Что такое AtlasDesign Smart?

AtlasDesign Smart — это серия умных электроустановочных изделий, которые позволяют управлять освещением, приборами и выполнять другие бытовые задачи в доме с помощью смартфона или голосовых команд. На первом этапе запущено три основных функции: одноклавишный, двухклавишный выключатели и розетки в белом цвете и цвете карбон. Также по плану во втором полугодии 2025 года в продажу поступит термостат тёплого пола.

Одно из основных преимуществ данной серии — это внешний вид. Форма, цвет, фактура поверхности лицевых деталей полностью совпадает с классической линейкой электроустановочных изделий AtlasDesign от компании Systeme Electric. Линейка Smart полностью совместима с механизмами и рамками из этой серии. Это значит, что умные и классические устройства можно устанавливать в одну многопостовую рамку. Также немаловажно, что для монтажа механизмов Smart достаточно стандартного подрозетника глубиной 45 мм, а закрепить его к коробке можно на 2 или 4 винта с любой стороны.

Еще одним элементом внешнего вида является настраиваемая LED-подсветка на клавишах выключателей и лицевой панели розетки. За счет встроенного RGB-модуля свет, яркость, включение и отключение подсветки можно настроить под индивидуальные потребности. При желании подсветку можно отключить совсем.

Что внутри механизмов?

Протокол умных устройств AtlasDesign Smart – Zigbee 3.0.

Zigbee 3.0 - это беспроводной, открытый протокол, который позволяет объединить умные устройства одного или нескольких производителей в одну сеть. Его главной особенностью является возможность работать и выполнять сценарии даже при отключенном интернете. А за счет mesh-сети умная розетка, выключатели и умный терморегулятор способны ретранслировать Zigbee-сигнал и улучшать стабильность сети.

Из характеристик всей линейки также можно выделить технологию Zero Crossing Detection. За счет неё срок службы встроенного в устройство реле продлевается в несколько раз по сравнению с аналогами.

Каким образом? Дело в том, что обычно реле переключается из одного положения в другое в момент, когда на него поступает сигнал. Как мы знаем, напряжение в сети является переменным, оно постоянно колеблется от нуля до максимальной амплитуды 325 В. Если замыкание или размыкание контактов реле происходит в момент кода напряжение выше 50 В, то между контактами возникает электрическая дуга или искра, которую легко увидеть даже невооруженным глазом. Чем напряжение выше, тем дуга мощнее. Дуга приводит к постепенному износу поверхности контактов, со временем они «выгорают» и в какой-то момент могут сплавиться из-за сильного разогрева.

Избежать этого можно, если производить переключение контактов только, когда напряжение в сети равно 0 В. Тогда не возникает электрической дуги и высоких пусковых токов. Ждать такого момента долго не придется, это случается 100 раз в секунду. Небольшая задержка в 30-40 мсек не заметна для человека. Устройство, оснащенное технологией Zero Crossing Detection, переключает нагрузку в нулевой точке напряжения, тем самым снижаются пусковые токи и работоспособность контактной группы продлевается в несколько раз.

Также значительным достоинством устройств AtlasDesign Smart является клеммная колодка для подключения питающих проводов. Она выполнена в виде плоской скобы, которая крепко поджимает одну или две жилы (в том числе алюминиевую), не перерезая их винтом. Аналогичные клеммные колодки обычно применяются в оборудовании типа автоматических выключателей.

Рассмотрим каждое устройство отдельно

Выключатели в серии Smart имеют три типа нажатия: одинарное, двойное и длительное. Каждое из них является управляющим и позволяет управлять светом или любым умным устройством одновременно. Например, при одинарном нажатии можно включить торшер, при двойном – весь свет в комнате, а при длительном – кондиционер. Настроить можно персональный удобный сценарий с каждым умным устройством.

Одноклавишный и двухклавишный выключатели AtlasDesign Smart

Помимо этого, двухклавишный выключатель можно подключить к традиционным фазным двигателям и сделать умными шторы, рольставни или ворота гаража. Выключатель имеет специальный режим для работы с фазными двигателями и блокирует подачу питания на двигатель при нажатии двух клавиш сразу. Теперь нет необходимости открывать шторы вручную по утрам. Достаточно создать сценарий и шторы откроются автоматически одновременно с будильником. А вечером, в заданное время, также закроются.

Важно, что при подключении выключателей как одноклавишного, так и двухклавишного, необходим нейтральный (нулевой) провод. Без него выключатель работать не будет.

Многих эта необходимость может смутить, но есть простое объяснение. Умный выключатель является потребителем энергии и должен быть корректно подключен к сети при помощи фазного и нулевого проводника. Иначе нарушается правильная схема электропитания, а это может привести к мерцанию или тусклому свечению LED-ламп даже при выключенном свете.

Но для чего энергия нужна самому выключателю? Во-первых, умные выключатели AtlasDesign Smart постоянно поддерживают связь с хабом, чтобы незамедлительно среагировать на команды владельца. Во-вторых, выключатели являются ретрансляторами Zigbee-сигналов, а это достаточно энергоемкая процедура. В-третьих, выключатели оснащены подсветкой, она тоже требует энергии. Правильное подключение умных выключателей по схеме с нейтралью исключает мерцания и свечения светильников и ламп, и обеспечивает наличие широкого набора умных функций. Схема подключения умных выключателей без нейтрали имеет существенные технические ограничения и точно проигрывает упомянутой выше.

Розетка AtlasDesign Smart, помимо все той же настраиваемой LED-подсветки и кнопки ручного включения или отключения на передней панели, обладает рядом защитных функций. А именно: защитой от перенапряжения, от повышенного тока и от перегрева. Каждая из них отключает устройство при превышении его номинальных (порог по температуре не регулируется) или установленных вручную параметров. При срабатывании защиты, пользователю на смартфон приходит push-уведомление об этом. В случае отключения по напряжению, как только параметр вернется в норму, розетка автоматически включится обратно. При срабатывании защиты по току или перегреву стоит проверить розетку или подключенное к ней устройство на работоспособность, и только при устранении неполадки включить розетку вручную.

Розетки AtlasDesign Smart

Розетку Smart также можно отключить в приложении или поставить блокировку от включения или отключения её вручную. Помимо этого, в приложении есть возможность наблюдать текущее потребление розеткой электроэнергии. Теперь можно не переживать за не выключенный дома утюг. Достаточно зайти в смартфон и удаленно выключить приборы одним нажатием.

Умный терморегулятор в линейке AtlasDesign Smart появится во втором полугодии 2025 года, но уже сейчас можно назвать его ключевые преимущества. Он устанавливается в рамку, имеет плоский дизайн и интуитивно понятное управление за счет наличия на передней панели трех кнопок: плюс, минус, включение/отключение. В комплекте с устройством будет проводной датчик NTC с сопротивлением 10 кОм, но при необходимости возможно подключить сторонние NTC датчики от 4,7 до 47 кОм. Терморегулятор может управлять не только электрическими теплыми полами, но и электрическими и жидкостными системами отопления. А для более комфортного пребывания в помещении совместно с терморегулятором можно использовать беспроводной датчик температуры и влажности воздуха, который есть в ассортименте устройств Умного дома Sber.

Терморегуляторы AtlasDesign Smart

Как управлять устройствами?

Для управления AtlasDesign Smart понадобится умный хаб Sber, использующий протокол Zigbee или умная колонка SberBoom Home, работающая по аналогичному протоколу. С их помощью можно связать все устройства в одну систему, создавать сценарии автоматизации и управлять в мобильном приложении или с помощью голосовых команд через умное устройство с ассистентом Салют – например, умные колонки.

Чтобы пользоваться умными устройствами SberDevices, достаточно скачать приложение и зарегистрироваться. Система легко масштабируется и позволяет оперативно добавлять умные устройства, в том числе сторонних производителей, управляя ими через голосовые команды или приложение. При использовании умных устройств от SberDevices пользователь получает стабильную, надежную и безопасную беспроводную систему умного дома.

В заключение отметим, что линейка устройств AtlasDesign Smart от SberDevices и Systeme Electric представляет собой инновационное решение для создания умного дома, которое сочетает в себе удобство, функциональность и современный дизайн. Благодаря простоте установки и интеграции с другими устройствами, пользователи могут с комфортом адаптировать свою среду под личные потребности.

С каждым новым продуктом SberDevices продолжает расширять возможности умного дома, делая его доступным и понятным для каждого. Жить комфортно — это не мечта, а реальность с AtlasDesign Smart!