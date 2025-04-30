AtlasDesign Smart: умные девайсы для комфортной жизни

ᅠ ᅠ
В этой статье:
- Что такое AtlasDesign Smart?
- Что внутри механизмов?
- Рассмотрим каждое устройство отдельно
- Как управлять устройствами?
ᅠ ᅠ
В эпоху цифровизации и автоматизации всё больше людей стремятся сделать свои дома умными. Всё популярнее становятся беспроводные системы управления освещением, климатом и другими привычными функциями. По данным независимых опросов, более 30% людей используют устройства умного дома в повседневной жизни, а более 50% имеют интерес к этим системам. Вот почему растет число компаний, которые уделяют внимание умным разработкам, и с каждым днем рынок пополняется новыми игроками.
Один из активных участников сегмента – компания SberDevices, центр экспертизы по решениям на основе искусственного интеллекта в таких областях, как речевые технологии, технологии понимания естественного языка, компьютерное зрение. Компания фокусируется на создании умных устройств для конечных потребителей и корпоративных клиентов. SberDevices предлагает широкий спектр устройств для умного дома – умные лампы и led-ленты, умные выключатели и терморегуляторы, системы защиты от протечек и многие другие.
В апреле 2023 года на Инновационном Саммите Systeme Electric было подписано соглашение о совместных разработках в области устройств умного дома. В соответствии с ним две компании – SberDevices и Systeme Electric – на протяжении следующих двух лет вели совместную работу по этому проекту. И вот 31 марта 2025 года электротехнический рынок пополняется новинкой – AtlasDesign Smart.
Что такое AtlasDesign Smart?
AtlasDesign Smart — это серия умных электроустановочных изделий, которые позволяют управлять освещением, приборами и выполнять другие бытовые задачи в доме с помощью смартфона или голосовых команд. На первом этапе запущено три основных функции: одноклавишный, двухклавишный выключатели и розетки в белом цвете и цвете карбон. Также по плану во втором полугодии 2025 года в продажу поступит термостат тёплого пола.
Одно из основных преимуществ данной серии — это внешний вид. Форма, цвет, фактура поверхности лицевых деталей полностью совпадает с классической линейкой электроустановочных изделий AtlasDesign от компании Systeme Electric. Линейка Smart полностью совместима с механизмами и рамками из этой серии. Это значит, что умные и классические устройства можно устанавливать в одну многопостовую рамку. Также немаловажно, что для монтажа механизмов Smart достаточно стандартного подрозетника глубиной 45 мм, а закрепить его к коробке можно на 2 или 4 винта с любой стороны.
Еще одним элементом внешнего вида является настраиваемая LED-подсветка на клавишах выключателей и лицевой панели розетки. За счет встроенного RGB-модуля свет, яркость, включение и отключение подсветки можно настроить под индивидуальные потребности. При желании подсветку можно отключить совсем.
Что внутри механизмов?
Протокол умных устройств AtlasDesign Smart – Zigbee 3.0.
Zigbee 3.0 - это беспроводной, открытый протокол, который позволяет объединить умные устройства одного или нескольких производителей в одну сеть. Его главной особенностью является возможность работать и выполнять сценарии даже при отключенном интернете. А за счет mesh-сети умная розетка, выключатели и умный терморегулятор способны ретранслировать Zigbee-сигнал и улучшать стабильность сети.
Из характеристик всей линейки также можно выделить технологию Zero Crossing Detection. За счет неё срок службы встроенного в устройство реле продлевается в несколько раз по сравнению с аналогами.
Каким образом? Дело в том, что обычно реле переключается из одного положения в другое в момент, когда на него поступает сигнал. Как мы знаем, напряжение в сети является переменным, оно постоянно колеблется от нуля до максимальной амплитуды 325 В. Если замыкание или размыкание контактов реле происходит в момент кода напряжение выше 50 В, то между контактами возникает электрическая дуга или искра, которую легко увидеть даже невооруженным глазом. Чем напряжение выше, тем дуга мощнее. Дуга приводит к постепенному износу поверхности контактов, со временем они «выгорают» и в какой-то момент могут сплавиться из-за сильного разогрева.
Избежать этого можно, если производить переключение контактов только, когда напряжение в сети равно 0 В. Тогда не возникает электрической дуги и высоких пусковых токов. Ждать такого момента долго не придется, это случается 100 раз в секунду. Небольшая задержка в 30-40 мсек не заметна для человека. Устройство, оснащенное технологией Zero Crossing Detection, переключает нагрузку в нулевой точке напряжения, тем самым снижаются пусковые токи и работоспособность контактной группы продлевается в несколько раз.
Также значительным достоинством устройств AtlasDesign Smart является клеммная колодка для подключения питающих проводов. Она выполнена в виде плоской скобы, которая крепко поджимает одну или две жилы (в том числе алюминиевую), не перерезая их винтом. Аналогичные клеммные колодки обычно применяются в оборудовании типа автоматических выключателей.
Рассмотрим каждое устройство отдельно
Выключатели в серии Smart имеют три типа нажатия: одинарное, двойное и длительное. Каждое из них является управляющим и позволяет управлять светом или любым умным устройством одновременно. Например, при одинарном нажатии можно включить торшер, при двойном – весь свет в комнате, а при длительном – кондиционер. Настроить можно персональный удобный сценарий с каждым умным устройством.
Помимо этого, двухклавишный выключатель можно подключить к традиционным фазным двигателям и сделать умными шторы, рольставни или ворота гаража. Выключатель имеет специальный режим для работы с фазными двигателями и блокирует подачу питания на двигатель при нажатии двух клавиш сразу. Теперь нет необходимости открывать шторы вручную по утрам. Достаточно создать сценарий и шторы откроются автоматически одновременно с будильником. А вечером, в заданное время, также закроются.
Важно, что при подключении выключателей как одноклавишного, так и двухклавишного, необходим нейтральный (нулевой) провод. Без него выключатель работать не будет.
Многих эта необходимость может смутить, но есть простое объяснение. Умный выключатель является потребителем энергии и должен быть корректно подключен к сети при помощи фазного и нулевого проводника. Иначе нарушается правильная схема электропитания, а это может привести к мерцанию или тусклому свечению LED-ламп даже при выключенном свете.
Но для чего энергия нужна самому выключателю? Во-первых, умные выключатели AtlasDesign Smart постоянно поддерживают связь с хабом, чтобы незамедлительно среагировать на команды владельца. Во-вторых, выключатели являются ретрансляторами Zigbee-сигналов, а это достаточно энергоемкая процедура. В-третьих, выключатели оснащены подсветкой, она тоже требует энергии. Правильное подключение умных выключателей по схеме с нейтралью исключает мерцания и свечения светильников и ламп, и обеспечивает наличие широкого набора умных функций. Схема подключения умных выключателей без нейтрали имеет существенные технические ограничения и точно проигрывает упомянутой выше.
Розетка AtlasDesign Smart, помимо все той же настраиваемой LED-подсветки и кнопки ручного включения или отключения на передней панели, обладает рядом защитных функций. А именно: защитой от перенапряжения, от повышенного тока и от перегрева. Каждая из них отключает устройство при превышении его номинальных (порог по температуре не регулируется) или установленных вручную параметров. При срабатывании защиты, пользователю на смартфон приходит push-уведомление об этом. В случае отключения по напряжению, как только параметр вернется в норму, розетка автоматически включится обратно. При срабатывании защиты по току или перегреву стоит проверить розетку или подключенное к ней устройство на работоспособность, и только при устранении неполадки включить розетку вручную.
Розетку Smart также можно отключить в приложении или поставить блокировку от включения или отключения её вручную. Помимо этого, в приложении есть возможность наблюдать текущее потребление розеткой электроэнергии. Теперь можно не переживать за не выключенный дома утюг. Достаточно зайти в смартфон и удаленно выключить приборы одним нажатием.
Умный терморегулятор в линейке AtlasDesign Smart появится во втором полугодии 2025 года, но уже сейчас можно назвать его ключевые преимущества. Он устанавливается в рамку, имеет плоский дизайн и интуитивно понятное управление за счет наличия на передней панели трех кнопок: плюс, минус, включение/отключение. В комплекте с устройством будет проводной датчик NTC с сопротивлением 10 кОм, но при необходимости возможно подключить сторонние NTC датчики от 4,7 до 47 кОм. Терморегулятор может управлять не только электрическими теплыми полами, но и электрическими и жидкостными системами отопления. А для более комфортного пребывания в помещении совместно с терморегулятором можно использовать беспроводной датчик температуры и влажности воздуха, который есть в ассортименте устройств Умного дома Sber.
Как управлять устройствами?
Для управления AtlasDesign Smart понадобится умный хаб Sber, использующий протокол Zigbee или умная колонка SberBoom Home, работающая по аналогичному протоколу. С их помощью можно связать все устройства в одну систему, создавать сценарии автоматизации и управлять в мобильном приложении или с помощью голосовых команд через умное устройство с ассистентом Салют – например, умные колонки.
Чтобы пользоваться умными устройствами SberDevices, достаточно скачать приложение и зарегистрироваться. Система легко масштабируется и позволяет оперативно добавлять умные устройства, в том числе сторонних производителей, управляя ими через голосовые команды или приложение. При использовании умных устройств от SberDevices пользователь получает стабильную, надежную и безопасную беспроводную систему умного дома.
В заключение отметим, что линейка устройств AtlasDesign Smart от SberDevices и Systeme Electric представляет собой инновационное решение для создания умного дома, которое сочетает в себе удобство, функциональность и современный дизайн. Благодаря простоте установки и интеграции с другими устройствами, пользователи могут с комфортом адаптировать свою среду под личные потребности.
С каждым новым продуктом SberDevices продолжает расширять возможности умного дома, делая его доступным и понятным для каждого. Жить комфортно — это не мечта, а реальность с AtlasDesign Smart!