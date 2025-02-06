Автоматические выключатели (АВ) и их характеристики

Иван Бараев менеджер по продукту "Модульное оборудование"

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Для защиты цепи от аварийных состояний необходима установка защитно-коммутационных электроприборов. Среди них одну из наиболее важных функций выполняют автоматические выключатели, которые устанавливаются практически в каждом электрическом щите зданий любого назначения.

Что такое автоматический выключатель

Автоматический выключатель (АВ) — это коммутационное устройство, защищающее цепь от перегрузки и токов короткого замыкания (КЗ). При возникновении данных состояний АВ автоматически размыкает цепь, защищая проводку и электроприборы от повреждений.

В соответствии с п. 7.1.64 Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ, редакция 7)1, «перед каждым счетчиком должен быть предусмотрен коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику». Следующий пункт (7.1.65) гласит, что «после счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты». Аналогичные требования указаны в п. 17.10 и п. 17.11 Свода Правил 256.1325800.20162. Следовательно, автоматический выключатель в обязательном порядке должен защищать электрические цепи.

Конструкция и принцип работы автоматических выключателей

Автоматы срабатывают за счет электромагнитного и теплового расцепителя. Первый мгновенно размыкает контакты при возникновении токов короткого замыкания. Сверхтоки создают электромагнитное поле, что оказывает давление на подвижный сердечник и размыкает подвижный контакт. Дуга, возникающая при отключении больших токов, поглощается дугогасительной камерой — она предупреждает оплавление контактов и корпуса самого автоматического выключателя.

Тепловой расцепитель ⎯ это биметаллическая пластина, которая по мере достижения предела нагрузки в цепи нагревается и размыкает контакт. Срабатывание теплового расцепителя занимает от нескольких секунд до нескольких минут или даже часов. Быстрота обесточивания зависит от времятоковой характеристики (ВТХ) прибора, о которой мы поговорим чуть ниже.

Технические характеристики автоматических выключателей

Номинальный ток. Максимальный ток теплового расцепителя, при котором прибор сохраняет свою работоспособность и не разрывает электрическую цепь. В быту распространены следующие номиналы автоматов ⎯ 6/10/16/20/25/32/40/50/63 А. Выбранное значение должно точно соответствовать току нагрузки, в противном случае АВ может не сработать в момент перегрузки линии.

Напряжение сети. Устройства могут работать в однофазных (220 В) или трехфазных (380 В) сетях.

Полюсность. Типы автоматов по количеству полюсов:

однополюсные (1P) — самый простой и распространенный вариант, предназначен для защиты одной фазы в однофазной сети;

— самый простой и распространенный вариант, предназначен для защиты одной фазы в однофазной сети; двухполюсные (2P) — модель, объединяющая два однополюсных автомата для защиты фазы и нуля при напряжении сети 220 В;

— модель, объединяющая два однополюсных автомата для защиты фазы и нуля при напряжении сети 220 В; т рехполюсные (3P) — устанавливаются в трехфазных цепях и защищают сразу три провода (фазы);

— устанавливаются в трехфазных цепях и защищают сразу три провода (фазы); четырехполюсные (4P) — вводные модели автоматов, монтируемые в распределительных устройствах для одновременного обесточивания трех фаз и нуля при напряжении 380 В.

Времятоковая характеристика. Другие названия параметра — кривая отключения или характеристика срабатывания. Она показывает, через какое время и при каком токе сработает автомат. Чем выше ток, тем быстрее произойдет разрыв электрической цепи.

Классы автоматов по ВТХ:

B — срабатывают при токе в 3-5 раз выше номинального;

— срабатывают при токе в 3-5 раз выше номинального; C — цепь обесточивается при превышении номинала в 5-10 раз;

— цепь обесточивается при превышении номинала в 5-10 раз; D — разрыв цепи при превышении номинала в 10-20 раз.

Время расцепления зависит не только от протекающего тока в цепи, но и от температурного состояния устройства. Если АВ находится в горячем состоянии, то обесточивание цепи произойдет быстрее. «Холодный» автомат разомкнет линию через больший временной промежуток так как времени на нагрев теплового расцепителя потребуется больше.

Номинальная наибольшая отключающая способность. Максимальный ток, который автомат может отключить без потери функциональности. Другими словами — это ток, который не вызывает оплавлению контактов. У современных модульных устройств этот параметр равен 4,5 или 6 кА.

Класс токоограничения. Характеризует быстродействие автомата. Обозначается цифрой на панели устройства, по которой можно определить скорость размыкания цепи. Большинство моделей имеют класс токоограничения 3, что свидетельствует о способности отключать токи КЗ не более, чем за 6 мс.

О том, как выбрать автомат на основании его характеристик, мы подробно рассказали в этом материале.

Заключение

Современные автоматические выключатели — эффективные и безопасные приборы, надежно защищающие цепь от короткого замыкания и перегрузки. Производители выпускают устройства с широким спектром технических характеристик, позволяющих точно подобрать модель для той или иной цепи. Компания Systeme Electric представляет линейку продукции City9 Set, которая включает автоматические выключатели с номиналом от 6 до 63 А.

Они обладают следующими преимуществами:

механизм мгновенной коммутации;

теплоотводящие каналы для дополнительного охлаждения;

двухпозиционная клипса для фиксации на DIN-рейку;

модернизированный тепловой расцепитель;

повышенный момент затяжки 2,5 Нм;

защитная шторка для безопасного монтажа;

стопроцентный производственный контроль.

Автоматический выключатель City9 Set

Выбор автоматического выключателя мы рекомендуем доверить профессионалам. Эксперты Systeme Electric всегда готовы помочь подобрать нужную модель защитно-коммутационной аппаратуры. Для получения консультации свяжитесь с нами по телефону +7 (800) 301 01 02, +7 (495) 777 99 90 или по электронной почте support@systeme.ru.

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