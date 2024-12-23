IP44 и IP54 — насколько важны данные характеристики?

Артем Анохин специалист по продвижению продуктового предложения

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Что такое степень защиты и для чего она нужна в электротехнике? Степень защиты — характеристика электроприборов, которая учитывается при установке и эксплуатации электроники, бытовой техники, а также электротехнического, промышленного и другого оборудования. Она определяет восприимчивость устройств к влиянию воды, влажной среды, а также к воздействию твердых предметов и частиц пыли.

Расшифровка маркировки

IP — Ingress Protection, в переводе — «защита от проникновения». Это международный стандарт классификации способов защиты корпуса устройства от проникновения нежелательных объектов к внутренним компонентам оборудования. Проще говоря, это — один из основных параметров электроприбора, обозначающий его защищенность от пыли и влаги.

Характеристика регламентирована ГОСТ 14254-20151 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)».

Маркировка IP имеет две цифры. Первая свидетельствует о степени защиты от твердых предметов и частиц, а вторая — об устойчивости к влаге. Чем выше значение, тем надежнее считается защита. В соответствии с нормативными документами параметр защиты от твердых предметов и частиц пыли содержит 7 индексов от 0 до 6, параметр защиты от влаги — 10 индексов от 0 до 9, с помощью которых определяется восприимчивость прибора к твердым частицам и жидкостям.

Разберем, как расшифровывается маркировка IP44. Первая цифра «4» обозначает возможность попадания предметов размером около 1 мм, это может быть пыль или песок. Вторая цифра «4» свидетельствует об устойчивости устройства к брызгам воды. Степень защиты IP54 обеспечивает полную защиту от проникновения посторонних предметов, а попадание незначительного количества мельчайших частиц в корпус не влияет на функциональность прибора.

Где используются приборы с такой характеристикой

Устройства со степенью защиты IP44 устанавливаются во влажных помещениях. Это, например, ванная комната, кухня, застекленный балкон, где не исключено попадание брызг на электроприборы. Установка таких устройств разрешена на расстоянии не менее 20 см от точки подачи воды.

Приборы с IP54 менее восприимчивы к запыленности, поэтому их использование допускается в гаражах, мастерских, цехах и прочих подобных помещениях. Эксплуатация такого оборудования возможна на улице под навесами или в других местах, защищенных от прямого попадания струй воды и пылевых потоков.

Важно: характеристики оборудования должны строго соответствовать условиям его эксплуатации.

Например, устройства, незащищенные от влаги, у которых вторая цифра 0 (IP10, IP20 и т.д.), не рекомендуются к установке в санузлах. Это может привести к короткому замыканию в цепи и последующему возгоранию, а также к поражению человека электрическим током.

Другие распространенные степени защиты электроприборов

IP20. Влагозащита у данных устройств отсутствует, поэтому их эксплуатация разрешена только в сухих помещениях. IP20 — это характеристика большинства обычных розеток, выключателей и ламп, а также модульного оборудования, устанавливаемого в распределительных щитах.

IP65. Комплексная защита от пыли и брызг. Приборы с такими параметрами можно использовать практически при любых условиях, за исключением погружения в емкости или водоемы, а также постоянного воздействия струи воды.

IP67. Устройства, способные сохранять функциональность при погружении в пресную воду на глубину не более 1 метра на срок до 30 минут.

IP68. Как и предыдущая степень защиты, чаще всего встречается у смартфонов, умных часов или насосного оборудования. Допускает погружение в воду на неопределенный срок на глубину до 1 метра.

Примеры использования оборудования со степенью защиты IP44 и IP54

Розетки. Как правило, розетки, устанавливаемые в квартирах, домах и офисах, имеют степень защиты IP20. В санузлах и других влажных помещениях используются розетки IP44. Обязательным условием для защиты от брызг или других внешних воздействий является наличие специальной мембраны, которая будет закрывать корпус контактной группы изделия.

Рамка с мембраной AtlasDesign Aqua

Это, например, модели скрытого монтажа AtlasDesign Aqua или Blanca от Systeme Electric. В ассортименте Blanca есть двойная розетка IP44 в одно монтажное отверстие, за счет чего можно увеличить количество подключаемых приборов, не прибегая к сложным монтажным работам.

Для установки на верандах, под навесами, в гаражах или технических помещениях подойдут розетки открытого монтажа — AtlasDesign Profi IP54, которые тоже оснащены шторками и откидной крышкой, а также имеют ударопрочный корпус.

Двойная розетка Blanca IP44 (слева), AtlasDesign Profi IP54 (справа)

Все критерии выбора розеток для дома наши эксперты рассмотрели в этом материале.

Выключатели. Здесь приборы выбираются по аналогии с розетками. В помещениях с умеренным уровнем влажности используются выключатели со степенью пыле- и влагозащиты IP20, в ванных комнатах — модели с защитой IP44, например, линейки Blanca или W59 Aqua. Для улицы подойдут выключатели AtlasDesign Profi IP54.

Переключатель Blanca IP44

Электрические щитки. Внутридомовые щитки имеют степень защиты IP40 — этого достаточно для предупреждения попадания пыли и других частиц. Они размещаются в сухих помещениях, поэтому не имеют влагозащиты. Для установки на улице под навесом рекомендуется использовать модели с характеристикой IP54. Щиты, эксплуатируемые в незащищенном открытом пространстве, должны иметь степень защиты не ниже IP55, оптимально — IP66.

Источники света. Как и у других электроприборов, стандартные светильники имеют степень защиты IP20, а модели для влажных помещений — IP44. Под навесом на входе в здание или на верандах допускается установка источников света со степенью защиты IP54 и выше.

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