Телевизионные розетки: какие бывают и как установить

Артем Анохин менеджер по продвижению продуктового предложения

От качества подключения к внешней сети напрямую зависит функциональность приборов. Наличие на современном рынке розеток с разными разъемами позволяет не только точно подобрать модель под тип прибора, но и обеспечить наиболее качественную передачу сигнала. К такой категории относятся телевизионные розетки со специально разработанной конструкцией.

Для чего нужны ТВ-розетки

С помощью телевизионной розетки можно подключить технику к кабельной, спутниковой или радиосети. Она используется для аккуратного подвода антенны к технике и улучшает внешний вид пространства, избавляя от большого количества проводов. Ее основное отличие от обычной штепсельной розетки заключается в типе используемого провода: для подключения к сети здесь используется специальный коаксиальный кабель, предназначенный для передачи высокочастотных сигналов.

Совет эксперта: для подключения телевизора необходим не только TV-разъем, но и обычная штепсельная розетка. Нередко требуются дополнительные места для подключения колонок, телевизионных приставок и другой техники. Для этого рекомендуется приобрести рамку на 2-5 постов, которая объединит сразу несколько розеток в один блок. Это эстетичное решение, позволяющее подключить всю технику в одном месте без использования удлинителей. В нашей коллекции можно выбрать рамки любого размера и дизайна, например, двойную алюминиевую из серии Glossa, тройную песочную ArtGallery или четырехпостовую жемчужную из линейки AtlasDesign.

Glossa 2-постовая рамка, горизонтальная, алюминий

Основные типы телевизионных розеток

Рассмотрим, в чем заключаются основные различия ТВ-розеток и как это влияет на их функциональность.

Разновидности по конструкции

Как и остальные розетки, телевизионные отличаются по нескольким параметрам.

Типы по способу монтажа:

встраиваемые — используются для кабеля, проложенного скрытым образом (в штробах), и устанавливаются в специальную монтажную коробку ;

; накладные — используются для открыто проложенной проводки и размещаются непосредственно на стене.

По количеству мест:

одноместные — предусматривают только одну точку подключения;

комбинированные (двух- и трехместные) — имеют несколько разъемов.

Телевизионные розетки могут быть комбинированными. В этом случае они оснащаются не только TV-разъемом, но и другими типами соединений, которые могут быть предназначены для подключения кабелей USB, SAT, RJ-45, FM.

Классификация по назначению

Рассмотрим типы розеток на примере продукции Systeme Electric.

Одиночные (индивидуальные или коннекторы). Подходят для подключения одного телевизора. Это, например, розетка Blanca.

Blanca с/у коннектор ТВ, антрацит

Проходные (тройники). Предназначены для нескольких телевизоров и одного TV-провода. Имеют два зажима для подключения кабеля, идущего от телевизора, и кабеля, ведущего к следующей проходной или оконечной розетке. В данном типе можно выделить модели ArtGallery и Glossa. Большое количество проходных устройств (более 3-4 штук) снижает мощность сигнала, поэтому их следует устанавливать как можно меньше. Другой вариант — дополнительно приобретать усилитель.

ArtGallery TV розетка проходная 4DB, механизм, мокко

Оконечные (замыкающие). Замыкает линию в системе проходных розеток. Исключает возникновение помех на экране от соседних устройств. Пример — модели AtlasDesign и ArtGallery.

AtlasDesign TV розетка оконечная 1DB, механизм, базальт

Внимание: использовать оконечную розетку для одного телевизора вместо одиночной не рекомендуется, так как это значительно снизит качество сигнала, исказив изображение.

Поэтапная установка: советы от профи

Устройства обычно устанавливаются непосредственно за телевизором, поэтому высота их размещения может быть любой. Здесь следует отталкиваться от эстетических соображений — розетки и идущие от них кабели должны быть скрыты от посторонних глаз.

Этапы монтажа:

Прокладка кабеля от распределительного устройства (сплиттера, или разветвителя). Вырезка отверстия в стене и установка в нее монтажной коробки. Этот этап актуален для встроенных розеток. Зачистка конца коаксиального кабеля. Часть внешней изоляции следует удалить ⎯ медная жила должна выступать на 5-6 мм, а экранирующая оплетка на 10-12 мм. Подготовка розетки к установке. Отделение лицевой панели. Подключение кабеля к механизму, фиксация прижимным винтом. Проверка качества соединения с помощью тестера. Установка механизма в подрозетник. Устройство фиксируется в монтажной коробке с помощью специального крепежа. Лицевая панель возвращается на место, при нажатии на нее защелкивается.

Вся информация носит рекомендательный характер. Для установки телевизионных розеток рекомендуем обращаться за помощью к специалистам.