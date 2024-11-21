Монтажные коробки: виды и способы установки

Артем Анохин

специалист по продвижению продуктового предложения

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Монтажные коробки — основа для установки розеток, выключателей и других электроустановочных изделий, а также для организации электрических соединений и ответвлений.

Предназначение монтажных коробок

Основное назначение изделий: прочная фиксация розеток, выключателей и других механизмов. Кроме этого, они обеспечивают:

защиту соединений и проводов от пыли, влаги и механических воздействий;

защиту от короткого замыкания.

Требования к монтажным коробкам указаны в ГОСТ 31195.2.5-2012.

Типы монтажных коробок

Конструктивно монтажная коробка — это простое изделие из пластика с вводными отверстиями. Большинство моделей выполнены из полипропилена — он не проводит электрический ток, обладает износостойкостью, долговечностью, огнестойкостью и полностью безопасен для окружающей среды.

О классификации монтажных коробок поговорим более подробно.

Монтажные и распределительные

Распределительные или распаячные коробки предназначены для удобной и безопасной организации ответвлений, соединений кабелей и проводов, а также для изоляции и защиты мест соединения от механических повреждений, пыли и влаги. В зависимости от модели могут устанавливаться открытым или скрытым способом.

Монтажные коробки используются для установки электротехнических изделий — розеток, выключателей, диммеров и т.д. Количество вводов и глубина зависят от типа коробки и назначения. Для отдельных типов механизмов используются монтажные коробки увеличенной глубины. Так, в серии MultiBox для полых и для сплошных стен есть два варианта коробок: стандартной глубины 45 мм и увеличенной – 60 мм.

По способу установки

Существует всего два способа монтажа — скрытый и открытый. При скрытом монтажная коробка устанавливается в стену. Открытый монтаж на стену доступен только для распределительных коробок.

В монолитные стены. Монтируются в кирпичные, бетонные и другие стены внутри помещения. Имеют увеличенную жесткость, огнестойкость до +650°C и класс защиты IP30. Коробки для сплошных стен Multibox оснащены легкоудаляемыми заглушками для ввода кабеля.

Коробки для сплошных стен Multibox

В полые стены. Имеют специальную конструкцию, обеспечивающую прочность установки в стенах из гипсокартона. Устойчивы к температуре до +850°C, стандартный класс защиты — IP20. Монтажные коробки Multibox для полых стен имеют трехзаходные винты для быстрого монтажа, а также широкие металлические крепежные лапки для надежной фиксации в стене. Также они имеют тонкий бортик, закрывающий края монтажного отверстия, и выступы от прокручивания. Для ввода кабеля используются легкоудаляемые заглушки диаметром 10/16/20 мм.

Монтажные коробки Multibox для полых стен

Для открытого монтажа (только для распредкоробок). Устанавливаются в помещениях, где выполнен открытый монтаж проводки, а также в открытых пространствах, во влажных и/или запыленных помещениях. Данные коробки обладают более высокой защитой от пыли и влаги (от IP42 и выше).

Распределительные коробки открытого монтажа можно разделить на две группы:

для классического монтажа с помощью шурупов;

для быстрого прямого монтажа с помощью гвоздезабивного пистолета.

Коробки IP42 в серии Blanca и клеммная распаячная коробка MultiBox IP44 предназначены для монтажа внутри здания, а MultiBox IP55 можно установить в том числе и на улице. Также как и коробки IP66, которые помимо классического монтажа адаптированы и к прямому монтажу.

Коробки серии MultiBox для открытого монтажа IP55 оснащены ступенчатыми сальниками с маркировкой от 4 до 25 мм — и обрезаются в соответствии с диаметром прокладываемого кабеля. Для отвода конденсата предусмотрены дренажные отверстия. Огнестойкость изделий — до +750°C.

Коробки Multibox для открытого монтажа IP55

Все большую популярность приобретают распредкоробки с мембранными вводами. Они изготавливаются по технологии двухкомпонентного литья, что позволяет увеличить класс защиты — до IP66. Ввод кабеля или трубы производится путем прокалывания эластичной мембраны. Она плотно охватывает изоляцию кабеля и предупреждает попадание загрязнений и влаги внутрь. Изделия подходят как для классического, так и для прямого монтажа, а эластичный корпус сохраняет целостность при пристрелке.

Распредкоробки с мембранными вводами IP66

По форме и количеству гнезд

Чаще встречаются коробки круглой формы — для них проще всего выполнить отверстие в стене при помощи круглой коронки. Реже встречаются квадратные коробки. Отверстия для них делают болгаркой или перфоратором.

По количеству гнезд коробки бывают одноместные и многоместные, от 2 до 5 постов. Последние используются для установки сразу нескольких механизмов, располагаемых друг за другом. Например, двухместные коробки удобны для монтажа рядом расположенных розеток или выключателей. Эту же задачу можно решить путем использования одноместных коробок, у которых имеется специальный соединитель для объединения коробок в группы.

Нюансов при выборе монтажной коробки очень много. Нужно определить тип стены, тип монтажа, какой механизм планируется установить и т.д. Поэтому этот вопрос лучше доверить профессионалам.

Этапы установки монтажной коробки

Рассмотрим особенности монтажа открытых и скрытых изделий. Повторимся еще раз: его должен выполнять профессионал.

Важно: монтаж и подключение следует выполнять согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), редакция 7.

Открытый монтаж

Проводится достаточно просто. Для этого потребуется индикаторная отвертка, комплект дюбелей, шуруповерт, дрель или перфоратор. Можно использовать гвоздезабивной пистолет.

Порядок работ:

Отключение электроэнергии на автомате в щитке. Отметка мест креплений на стене. Выполнение отверстий в соответствии с разметкой и установка дюбелей (тип дюбеля зависит от типа стены). Крепление коробки шурупами или гвоздями (для коробки с мембранными вводами). Удаление наконечников уплотнителей для ввода кабеля. Срез должен быть чуть меньше диаметра провода (не требуется для коробок с мембранными вводами).

Следующий этап зависит от типа изделия. Если это распределительная коробка, то на этом этапе кабели, идущие от автомата, соединяются с кабелями нагрузки, а затем конструкция закрывается крышкой. Подключенные провода кольцами укладываются «на дно» коробки.

Скрытый монтаж

Этот тип установки считается более трудоемким из-за необходимости выполнения штроб под прокладку кабеля и отверстий под монтажные коробки. Для работы с бетоном, пеноблоками или кирпичной кладкой потребуется перфоратор или дрель с корончатой насадкой — диаметр насадки должен быть на 2-3 мм больше монтажной коробки. Алебастр используется для фиксации изделия в стене. Прямоугольные отверстия под коробки квадратной формы прорезаются болгаркой с алмазным диском.

Нюанс: монтаж на гипсокартонные стены требует применения специальных коронок для гипсоволокна и гипсокартона.

Этапы установки: