Продукты
IMT351511
MultiBox Коробка установочная для полых стен 68(65) х 60 мм Жёлтая (со стикером)
IMT351511
IMT351511
IMT351511
IMT351511
IMT351511

MultiBox Коробка установочная для полых стен 68(65) х 60 мм Жёлтая (со стикером)

Референс: IMT351511
Линейка MultiBox

КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН. Размеры: наружный диаметр - 68 мм, внутренние размеры - диаметр 65 мм, глубина 60 мм, цвет-жёлтый. Имеет широкие металлические лапки для крепления. Трехзаходные винты ускоряют монтаж коробки. Обжимка на концах винтов препятствует потере лапок при транспортировке и монтаже. Огнестойкость -850 °С. Степень защиты - IP20. Для соединения коробок в группы используется соединитель IMT35180/IMT35182. Имеет наклеенный стикер с информацией для розничной продажи.

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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 23/05/2024
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Размер 1.39 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Техническая документация
Монтажные коробки для полых стен IMT35151, IMT351511 серии MultiBox
Дата документа: 09/08/2024
Формат PDF
Размер 2.88 MB
Монтажные коробки для полых стен IMT35151, IMT351511 серии MultiBox
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