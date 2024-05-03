MultiBox Коробка установочная для полых стен 68(65) х 60 мм Жёлтая
MultiBox Коробка установочная для полых стен 68(65) х 60 мм Жёлтая
Референс: IMT35151
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН, например, из гипсокартона. Размеры: наружный диаметр - 68 мм, внутренние размеры - диаметр 65 мм, глубина 60 мм, цвет-жёлтый. Имеет широкие металлические лапки для крепления. Трехзаходные винты ускоряют монтаж коробки. Обжимка на концах винтов препятствует потере лапок при транспортировке и монтаже. Огнестойкость -850 °С. Степень защиты - IP20. Для соединения коробок в группы используется соединитель IMT35180/IMT35182.
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 23/05/2024
Формат PDF
Размер 1.39 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Техническая документация
Монтажные коробки для полых стен IMT35151, IMT351511 серии MultiBox
Дата документа: 09/08/2024
Формат PDF
Размер 2.88 MB
Монтажные коробки для полых стен IMT35151, IMT351511 серии MultiBox
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